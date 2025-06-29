Що можна будувати на дачній ділянці у 2025 — норми та правила

Чоловіки на будівництві. Фото: Freepik

Українці звикли використовувати дачі не лише для вирощування картоплі, а й як місце відпочинку або навіть постійного проживання. Але що дозволено будувати на дачній ділянці у 2025 році? Відповідь залежить не лише від розміру земельної ділянки, а й від її цільового призначення, типу забудови, місцевого зонування та наявності документів.

Дачна ділянка — це земельна ділянка, призначена для ведення дачного господарства, відпочинку та вирощування сільськогосподарських культур. Відповідно до Земельного кодексу України, максимальна площа такої ділянки для безоплатної приватизації становить 0,10 га (10 соток). Мінімальна площа для забудови — 0,05 га, але за певних умов (наприклад, якщо ділянка оточена іншими) її можна зменшити до 0,04 га, за умови дотримання санітарних і протипожежних норм.

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Цільове призначення дачної ділянки дозволяє зводити споруди для сезонного проживання, господарських потреб і відпочинку. Однак не все так просто — законодавство встановлює чіткі обмеження щодо типу, розміру та поверховості будівель.

З чого почати: перевірка призначення землі

Перед будь-якими будівельними роботами необхідно з’ясувати головне — цільове призначення земельної ділянки. Воно вказане в державному акті або витягу з Держреєстру речових прав на нерухомість.

У 2025 році актуальними залишаються дві категорії, які стосуються дач — для ведення садівництва та для дачного будівництва. На перший погляд вони подібні, але різниця — істотна.

Що можна будувати без порушень

Якщо ділянка для садівництва:

садовий будинок — тимчасовий або постійний, максимум до 2 поверхів (згідно з ДБН Б.2.2-12:2019);

господарські споруди — сараї, альтанки, теплиці, навіси;

криниця або свердловина;

огорожа (не вище 2 м) — без фундаменту по межі ділянки.

У 2025 році все ще не вимагається дозвіл на будівництво садового будинку до 500 кв. м, якщо він не є об’єктом класу наслідків СС2 або СС3. Але потрібне повідомлення від Державної інспекції архітектури та містобудування України (ДІАМ) про початок виконання будівельних робіт.

Якщо ділянка для дачного будівництва:

можна зводити дачний будинок — капітальний, для тимчасового чи постійного проживання;

дозволені господарські будівлі, літні кухні, гаражі, лазні.

Якщо планується проживання на постійній основі, будинок можна ввести в експлуатацію, а ділянку — перевести в категорію для житлової забудови.

Що заборонено будувати у 2025 році на дачі

Промислові об’єкти — цехи, автомийки, майстерні із шумовими навантаженнями. Багатоквартирні будинки — навіть на великій ділянці. Будівлі вище 2-х поверхів — заборонені на садових ділянках. Будівництво без правовстановлюючих документів на землю.

Особливо важливо пам’ятати: якщо будівництво ведеться з відхиленням від цільового призначення, його можуть визнати самочинним, а об’єкт — підлягатиме знесенню.

Потрібні документи — не зайві формальності

З 2023 року діє принцип "будуєш — повідомляй". У 2025 він залишився актуальним. Для більшості дачних забудов потрібне повідомлення про початок виконання робіт через електронний кабінет в Реєстрі будівельної діяльності.

Для зведення садового чи дачного будинку (до 500 кв. м) потрібні документ на землю, технічні умови (за потреби) та проєкт або схема забудови. Обов’язково — повідомлення про початок будівництва.

Водночас не потрібен дозвіл на будівництво. Але після завершення необхідна декларація про готовність об’єкта до експлуатації. Якщо все оформлено правильно, будинок набуває статусу нерухомості, і його можна зареєструвати як житло.

Як узаконити вже зведене

У разі, якщо будівництво вже відбулося, але документи не оформлені, в 2025 році діє спрощений порядок узаконення для об’єктів, збудованих до 2015 року. Для новіших об’єктів — треба проходити стандартну процедуру з технічним обстеженням.

За незаконну забудову ДІАМ може:

накласти штраф від 17 000 грн;

подати в суд щодо знесення об’єкта;

заблокувати можливість реєстрації права власності.

Чи можна змінити призначення ділянки

У 2025 році передбачено механізм зміни цільового призначення земельної ділянки. Наприклад, із садівництва — на "для будівництва і обслуговування житлового будинку".

Це передбачає подання заяви до місцевої ради та погодження містобудівної документації. Процес триває від кількох тижнів до кількох місяців, але відкриває можливість для повноцінного оформлення житла.

Що ще варто знати українцям

В Україні значно зріс інтерес до заміського житла. Приватні будинки стають привабливішими завдяки свіжому повітрю, простору, безпеці та можливості працювати дистанційно.

Також зазначимо, що купівля земельної ділянки — це значний крок до мрії про власний будинок чи заміський відпочинок. Під час пошуку ідеального місця ви часто чутимете термін "сотка", адже більшість пропозицій на ринку землі подаються саме в ній. То що ж означає "сотка" і скільки квадратних метрів у 10 сотках? Розуміння цих вимірів допоможе вам уявити, який будинок можна побудувати на такій ділянці.