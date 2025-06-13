Ринок заміського житла в Україні у 2025 — в яких областях найвищий попит

Родина біля приватного будинку. Фото: Freepik

За останні роки в Україні спостерігається стійке зростання інтересу до заміського житла. Свіже повітря, простір, безпека та можливість працювати віддалено роблять приватні будинки дедалі привабливішими. Ринок заміської нерухомості має чітку регіональну фрагментацію. На попит впливають логістика, інфраструктура, безпекова ситуація та близькість до великих міст.

Як зазначив голова правління Союзу консультантів із нерухомості Іван Кудояр у коментарі агентству "УНН", до ковіду, до 2025 року, десь 15-16% людей хотіли жити в будинку. До війни 25% людей готові були змінити квартиру на заміське житло, а зараз — 35%.

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Цей тренд відображає зміну пріоритетів українців: безпека, автономність і близькість до природи стають ключовими факторами вибору. Водночас ринок залишається складним через політичну нестабільність і регіональні особливості.

Регіон до регіону: як відрізняється попит

Київська область: стриманий попит біля столиці

У Київській області попит зосереджений у радіусі 30 км від Києва — Вишгород, Буча, Ірпінь, Гостомель, Бровари та Обухів. Покупці віддають перевагу компактним будинкам до 120 кв. м або ділянкам під забудову. Ціни зростають повільно через ризики ескалації конфлікту, але інтерес до енергоефективних будинків залишається високим.

"Ринок трошки кульгає через політичні нерозуміння. Сказати, що стали менше купувати, це не так. Попит на заміську нерухомість зріс, але загалом ринок нерухомості затих", — коментує Кудояр.

Західні області: стабільність і котеджні містечка

Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська та Чернівецька області демонструють стабільний попит, особливо на "друге житло" та дачі. Після хвилі внутрішньої міграції у 2022-2024 роках тут активно розвиваються котеджні містечка з розвиненою інфраструктурою.

Під Львовом і Ужгородом забудовники пропонують сучасні проєкти з акцентом на комфорт і безпеку. Ціни тут вищі, але попит підтримується внутрішніми мігрантами та інвесторами.

Центр: доступність і самозабезпечення

У Вінницькій, Хмельницькій і Черкаській областях зростає інтерес до будинків із земельними ділянками для самозабезпечення. Покупці шукають доступні пропозиції з хорошим транспортним сполученням і близькістю до природи — водойм чи лісів. Низька конкуренція утримує ціни на помірному рівні, що робить ці регіони привабливими для молодих сімей і пенсіонерів.

Південь і схід: заморожений ринок і обережний попит

У прифронтових регіонах — Харківській, Донецькій, Луганській, частині Запорізької та Херсонської областей — ринок заміської нерухомості фактично не функціонує через бойові дії.

У відносно безпечних Одеській і Миколаївській областях попит є, але обмежений. Покупці обирають райони, віддалені від зон ризику, як-от Чорноморськ чи Фонтанка під Одесою, переважно для сезонного проживання чи дач.

Що буде далі: тренди та очікування

Заміське житло вже перестає бути атрибутом розкоші. Сьогодні покупець обирає не за престижем, а за безпекою, автономністю та практичністю. Саме ці критерії формуватимуть майбутнє ринку.

Основні тренди на 2025-2026 роки:

Попит на автономність: усе більше покупців шукають будинки з генераторами, сонячними панелями та власними свердловинами. Раціональний метраж: популярність невеликих, продуманих будинків — до 100-120 кв. м — тільки зростатиме. Інфраструктура на першому місці: при виборі заміського житла критичне значення матиме доступ до шкіл, лікарень, магазинів. Замість дачі — друге житло: українці дедалі частіше сприймають заміський будинок не як сезонну нерухомість, а як альтернативу міській квартирі.

"Житло — це вже не просто стіни. Це простір, у якому має бути зручно, безпечно і естетично", — резюмує Кудояр.

Раніше ми розповідали про популярні формати заміських будинків, які обирають українці у 2025 році.

Також купуючи будинок, зверніть особливу увагу на житлову площу, адже вона безпосередньо впливає на ваш комфорт, податки та комунальні платежі. Важливо розуміти, що загальна та житлова площа — це не одне й те саме, і різниця між ними є принциповою.