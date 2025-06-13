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Главная Недвижимость Спрос рванул вверх — где украинцы активно покупают дома

Спрос рванул вверх — где украинцы активно покупают дома

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Дата публикации 13 июня 2025 08:15
Рынок загородного жилья в Украине в 2025 — в каких областях самый высокий спрос
Семья возле частного дома. Фото: Freepik
Ключові моменти Регион к региону: как отличается спрос Что будет дальше: тренды и ожидания

За последние годы в Украине наблюдается устойчивый рост интереса к загородному жилью. Свежий воздух, пространство, безопасность и возможность работать удаленно делают частные дома все более привлекательными. Рынок загородной недвижимости имеет четкую региональную фрагментацию. На спрос влияют логистика, инфраструктура, ситуация с безопасностью и близость к крупным городам.

Как отметил председатель правления Союза консультантов по недвижимости Иван Кудояр в комментарии агентству "УНН", до ковида, до 2025 года, где-то 15-16% людей хотели жить в доме. До войны 25% людей готовы были сменить квартиру на загородное жилье, а сейчас — 35%.

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Этот тренд отражает изменение приоритетов украинцев: безопасность, автономность и близость к природе становятся ключевыми факторами выбора. В то же время рынок остается сложным из-за политической нестабильности и региональных особенностей.

Регион к региону: как отличается спрос

Киевская область: сдержанный спрос возле столицы

В Киевской области спрос сосредоточен в радиусе 30 км от Киева — Вышгород, Буча, Ирпень, Гостомель, Бровары и Обухов. Покупатели отдают предпочтение компактным домам до 120 кв. м или участкам под застройку. Цены растут медленно из-за рисков эскалации конфликта, но интерес к энергоэффективным домам остается высоким.

"Рынок немножко хромает из-за политического непонимания. Сказать, что стали меньше покупать, это не так. Спрос на загородную недвижимость вырос, но в целом рынок недвижимости затих", — комментирует Кудояр.

Западные области: стабильность и коттеджные городки

Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая области демонстрируют стабильный спрос, особенно на "второе жилье" и дачи. После волны внутренней миграции в 2022-2024 годах здесь активно развиваются коттеджные городки с развитой инфраструктурой.

Под Львовом и Ужгородом застройщики предлагают современные проекты с акцентом на комфорт и безопасность. Цены здесь выше, но спрос поддерживается внутренними мигрантами и инвесторами.

Центр: доступность и самообеспечение

В Винницкой, Хмельницкой и Черкасской областях растет интерес к домам с земельными участками для самообеспечения. Покупатели ищут доступные предложения с хорошим транспортным сообщением и близостью к природе — водоемам или лесам. Низкая конкуренция удерживает цены на умеренном уровне, что делает эти регионы привлекательными для молодых семей и пенсионеров.

Юг и восток: замороженный рынок и осторожный спрос

В прифронтовых регионах — Харьковской, Донецкой, Луганской, части Запорожской и Херсонской областей — рынок загородной недвижимости фактически не функционирует из-за боевых действий.

В относительно безопасных Одесской и Николаевской областях спрос есть, но ограниченный. Покупатели выбирают районы, удаленные от зон риска, например Черноморск или Фонтанка под Одессой, преимущественно для сезонного проживания или дач.

Что будет дальше: тренды и ожидания

Загородное жилье уже перестает быть атрибутом роскоши. Сегодня покупатель выбирает не по престижу, а по безопасности, автономности и практичности. Именно эти критерии будут формировать будущее рынка.

Основные тренды на 2025-2026 годы:

  1. Спрос на автономность: все больше покупателей ищут дома с генераторами, солнечными панелями и собственными скважинами.
  2. Рациональный метраж: популярность небольших, продуманных домов — до 100-120 кв. м — будет только расти.
  3. Инфраструктура на первом месте: при выборе загородного жилья критическое значение будет иметь доступ к школам, больницам, магазинам.
  4. Вместо дачи - второе жилье: украинцы все чаще воспринимают загородный дом не как сезонную недвижимость, а как альтернативу городской квартире.

"Жилье — это уже не просто стены. Это пространство, в котором должно быть удобно, безопасно и эстетично", — резюмирует Кудояр.

Ранее мы рассказывали о популярных форматах загородных домов, которые выбирают украинцы в 2025 году.

Также покупая дом, обратите особое внимание на жилую площадь, ведь она напрямую влияет на ваш комфорт, налоги и коммунальные платежи. Важно понимать, что общая и жилая площадь — это не одно и то же, и разница между ними является принципиальной.

украинцы недвижимость Украина дом регионы
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
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