Безплатний будинок від держави — хто має право отримати у 2025 році

Жінка з ключами обіймає чоловіка. Фото: Freepik

У 2025 році для окремих категорій українців можливість безоплатно отримати будинок від держави — не абстрактна обіцянка, а реальний інструмент соціального захисту. Особливо це актуально в умовах триваючих бойових дій, наростальної кількості внутрішньо переміщених осіб і загального дефіциту доступного житла.

Закон України "Про житловий фонд соціального призначення" та інші нормативні акти чітко визначають, хто може претендувати на безплатне житло, які умови потрібно виконати та як подати заявку. Нині держава разом з громадами та міжнародними партнерами активно розвиває програми, які передбачають передачу будинків тим, хто цього потребує найбільше.

Реклама

Читайте також:

Хто має шанс на безоплатне житло

Насамперед право на безоплатне житло у 2025 році мають ті громадяни, які через війну залишилися без домівки або належать до соціально вразливих категорій.

Внутрішньо переміщені особи (ВПО). Громадяни, які втратили житло через бойові дії після 24 лютого 2022 року та не мають іншого житла на підконтрольній Україні території. Вони можуть отримати тимчасове житло або скористатися програмою "єВідновлення" для придбання нового помешкання за допомогою житлових сертифікатів. Військовослужбовці та їхні сім’ї. Учасники бойових дій (УБД), ветерани війни, сім’ї загиблих військових, а також військові, які прослужили понад 20 років і перебувають на квартирному обліку, мають право на квартиру у власність або компенсацію за винайм. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Молоді люди до 23 років, які не мають власного житла після закінчення перебування в дитячих будинках чи прийомних сім’ях, можуть отримати квартиру чи будинок. Мешканці аварійних будинків. Якщо житло офіційно визнане непридатним для проживання через пожежу, повінь чи загрозу обвалу, громадяни можуть бути переселені в маневровий житловий фонд або отримати нове житло. Багатодітні родини. Сім’ї з п’ятьма і більше дітьми мають право на позачергове отримання житла. Інваліди війни та реабілітовані жертви репресій. Ці категорії також отримують пріоритет у черзі на житло.

Кожна категорія підтверджує своє право через відповідні посвідчення, довідки, витяги з реєстрів або рішення органів соціального захисту.

Крім того, у 2025 році держава виділила 833 млн грн на придбання житла для 120 дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ), які виховують від 5 до 10 дітей-сиріт. Це рішення підтримує створення комфортних умов для великих прийомних сімей.

У якій формі надається житло

Держава може передавати вже готові будинки або квартири, що перебувають у її власності, або збудовані за державні чи міжнародні кошти. У низці випадків, особливо в регіонах, де гостро не вистачає готового житла, громадянам компенсується вартість придбання будинку на вторинному ринку — через сертифікати чи пряме фінансування.

У сільських громадах частіше йдеться саме про індивідуальні житлові будинки, іноді — про реконструйовані або законсервовані об’єкти, які були відновлені в межах місцевих програм.

Альтернативні програми: модульні будинки та "єВідновлення"

Для ВПО та громадян, чиє житло зруйноване через війну, доступні додаткові програми.

Модульні будинки

Це тимчасове житло, яке надається переселенцям у регіонах, таких як Львівська, Закарпатська, Чернівецька та Рівненська області, або на деокупованих територіях. Такі будинки оснащені всім необхідним: меблями, технікою, водою, електрикою та опаленням.

Щоб подати заявку, треба звернутися до благодійних організацій, які координують ці проєкти, наприклад. Потрібно зібрати пакет документів, який зазвичай включає заяву, паспорт, ІПН та підтвердження статусу ВПО.

Програма "єВідновлення"

Якщо ваше житло зруйноване внаслідок бойових дій після 24 лютого 2022 року, можна отримати житловий сертифікат на покупку нового будинку чи квартири. Для цього необхідно подати заяву через Дію, додавши акт про руйнування та документи, що підтверджують право власності. Процес розгляду може тривати до 6 місяців через велику кількість заявок.

Що потрібно для участі

Для подання заявки необхідно зібрати базовий пакет документів. До нього входять паспорт, ідентифікаційний код, документи, що підтверджують пільговий статус, а також довідки про відсутність власного житла або про його непридатність для проживання.

Заяву можна подати через ЦНАП, місцеві органи влади або онлайн — на порталі "Дія" (у межах відповідних програм). У кожному регіоні діють власні процедури подання, тому важливо уточнювати вимоги у місцевих адміністраціях.

Як розглядають заявки та хто має пріоритет

Розгляд заявок здійснюється спеціальними комісіями, створеними на рівні громад або обласних адміністрацій. У 2025 році значна частина процесів оцифрована — завдяки цьому можна відстежити статус розгляду в реальному часі.

У пріоритеті перебувають родини з дітьми, особи з інвалідністю, ветерани бойових дій, одинокі батьки. Також перевага часто надається тим, хто погоджується переїхати до менш населених або сільських громад.

Що ще варто знати українцям

Ринок нерухомості зараз переживає непрості часи через війну. Зростання цін на житло, падіння попиту та зниження купівельної спроможності створюють значну невизначеність. Це ускладнює ситуацію для потенційних інвесторів.

Також ми повідомляли, що у Верховній Раді України назріває значна житлова реформа, що може докорінно змінити цю сферу в країні. Парламентарі розглядають урядовий законопроєкт №12377 "Про основні засади житлової політики", який покликаний стати ключовим регуляторним документом. Профільний комітет вже підтримав його для ухвалення в першому читанні.