Бесплатный дом от государства — кто имеет право получить в 2025 году

Женщина с ключами обнимает мужчину. Фото: Freepik

В 2025 году для отдельных категорий украинцев возможность бесплатно получить дом от государства — не абстрактное обещание, а реальный инструмент социальной защиты. Особенно это актуально в условиях продолжающихся боевых действий, растущего количества внутренне перемещенных лиц и общего дефицита доступного жилья.

Закон Украины "О жилищном фонде социального назначения" и другие нормативные акты четко определяют, кто может претендовать на бесплатное жилье, какие условия нужно выполнить и как подать заявку. Сейчас государство вместе с общинами и международными партнерами активно развивает программы, которые предусматривают передачу домов тем, кто в этом нуждается больше всего.

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Кто имеет шанс на бесплатное жилье

Прежде всего, право на бесплатное жилье в 2025 году имеют те граждане, которые из-за войны остались без дома или относятся к социально уязвимым категориям.

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ). Граждане, которые потеряли жилье из-за боевых действий после 24 февраля 2022 года и не имеют другого жилья на подконтрольной Украине территории. Они могут получить временное жилье или воспользоваться программой "єВідновлення" для приобретения нового жилья с помощью жилищных сертификатов. Военнослужащие и их семьи. Участники боевых действий (УБД), ветераны войны, семьи погибших военных, а также военные, которые прослужили более 20 лет и находятся на квартирном учете, имеют право на квартиру в собственность или компенсацию за наем. Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки. Молодые люди до 23 лет, которые не имеют собственного жилья после окончания пребывания в детских домах или приемных семьях, могут получить квартиру или дом. Жители аварийных домов. Если жилье официально признано непригодным для проживания из-за пожара, наводнения или угрозы обвала, граждане могут быть переселены в маневровый жилой фонд или получить новое жилье. Многодетные семьи. Семьи с пятью и более детьми имеют право на внеочередное получение жилья. Инвалиды войны и реабилитированные жертвы репрессий. Эти категории также получают приоритет в очереди на жилье.

Каждая категория подтверждает свое право через соответствующие удостоверения, справки, выписки из реестров или решения органов социальной защиты.

Кроме того, в 2025 году государство выделило 833 млн грн на приобретение жилья для 120 детских домов семейного типа (ДДСТ), которые воспитывают от 5 до 10 детей-сирот. Это решение поддерживает создание комфортных условий для больших приемных семей.

В какой форме предоставляется жилье

Государство может передавать уже готовые дома или квартиры, находящиеся в его собственности, или построенные за государственные или международные средства. В ряде случаев, особенно в регионах, где остро не хватает готового жилья, гражданам компенсируется стоимость приобретения дома на вторичном рынке — через сертификаты или прямое финансирование.

В сельских общинах чаще речь идет именно об индивидуальных жилых домах, иногда — о реконструированных или законсервированных объектах, которые были восстановлены в рамках местных программ.

Альтернативные программы: модульные дома и "єВідновлення"

Для ВПЛ и граждан, чье жилье разрушено из-за войны, доступны дополнительные программы.

Модульные дома

Это временное жилье, которое предоставляется переселенцам в регионах, таких как Львовская, Закарпатская, Черновицкая и Ровенская области, или на деоккупированных территориях. Такие дома оснащены всем необходимым: мебелью, техникой, водой, электричеством и отоплением.

Чтобы подать заявку, надо обратиться в благотворительные организации, которые координируют эти проекты, например. Нужно собрать пакет документов, который обычно включает заявление, паспорт, ИНН и подтверждение статуса ВПЛ.

Программа "еВідновлення"

Если ваше жилье разрушено в результате боевых действий после 24 февраля 2022 года, можно получить жилищный сертификат на покупку нового дома или квартиры. Для этого необходимо подать заявление через Дію, добавив акт о разрушении и документы, подтверждающие право собственности. Процесс рассмотрения может длиться до 6 месяцев из-за большого количества заявок.

Что нужно для участия

Для подачи заявки необходимо собрать базовый пакет документов. В него входят паспорт, идентификационный код, документы, подтверждающие льготный статус, а также справки об отсутствии собственного жилья или о его непригодности для проживания.

Заявление можно подать через ЦПАУ, местные органы власти или онлайн — на портале "Дія" (в рамках соответствующих программ). В каждом регионе действуют собственные процедуры подачи, поэтому важно уточнять требования в местных администрациях.

Как рассматривают заявки и кто имеет приоритет

Рассмотрение заявок осуществляется специальными комиссиями, созданными на уровне громад или областных администраций. В 2025 году значительная часть процессов оцифрована — благодаря этому можно отследить статус рассмотрения в реальном времени.

В приоритете находятся семьи с детьми, лица с инвалидностью, ветераны боевых действий, одинокие родители. Также преимущество часто предоставляется тем, кто соглашается переехать в менее населенные или сельские общины.

Что еще стоит знать украинцам

Рынок недвижимости сейчас переживает непростые времена из-за войны. Рост цен на жилье, падение спроса и снижение покупательной способности создают значительную неопределенность. Это усложняет ситуацию для потенциальных инвесторов.

Также мы сообщали, что в Верховной Раде Украины назревает значительная жилищная реформа, которая может в корне изменить эту сферу в стране. Парламентарии рассматривают правительственный законопроект №12377 "Об основных принципах жилищной политики", который призван стать ключевым регуляторным документом. Профильный комитет уже поддержал его для принятия в первом чтении.