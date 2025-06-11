Популярні формати заміського житла в Україні у 2025 році

Люди біля приватного будинку. Фото: Freepik

Заміське життя в Україні стрімко набирає популярності. Якщо раніше приватний будинок асоціювався з дачею для сезонного відпочинку, то пандемія, війна та віддалена робота кардинально змінили вподобання українців. Сьогодні кожен третій мріє про власний дім за містом, де можна поєднати комфорт, природу та безпеку.

Як зазначив голова правління Союзу консультантів із нерухомості Іван Кудояр у коментарі "УНН", до ковіду десь 15-16% людей хотіли жити в будинку. До війни — вже 25%, а зараз — 35%.

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Компактність у пріоритеті: таунхауси до 100 тисяч доларів

Найбільше українці цікавляться доступними за ціною таунхаусами. Це зблоковані будинки на кілька входів — зазвичай 2 або 4 — з окремими ділянками по 2-3 сотки.

"Будинки до 100 тисяч доларів продаються досить активно. Це таунхауси. Люди хочуть жити ближче до природи, але мають ціновий бар'єр у 100-150 тисяч доларів", — пояснює Кудояр.

Ключовий запит — комфорт без надмірності. Покупці прагнуть мати невеликий будинок у 100-120 кв. м із власною ділянкою, кабінетом для роботи, базовим затишком і безпекою.

Котеджні містечка: комфорт за вищою ціною

Котеджі — ще один формат заміського життя, який має популярність серед заможніших українців. Основна перевага — наявність охорони, магазинів, кафе, дитячих майданчиків, зон для відпочинку.

"Це трохи інша концепція. Вона дорожча, але людям подобається мати доступ до зручностей. Вони готові платити більше", — каже Кудояр.

Проте інша сторона медалі — тривалий період добудови. Новосели часто стикаються з тривалими роботами навколо, транспортним шумом і розбитими дорогами, адже будівельні роботи в таких селищах можуть тривати роками.

"Жити в будівництві — некомфортно. Вантажівки, пил, недобудовані сусідні будинки — це все мінуси формату", — додає фахівець.

Через високу ціну попит на котеджі нижчий, ніж на таунхауси, але для тих, хто цінує комфорт і готовий платити за нього, цей формат залишається привабливим.

Великі будинки — все менше попиту

На противагу компактним таунхаусам, великі будинки площею 150-200 квадратних метрів і ділянками від 10 соток втрачають популярність. Їхня ціна — від 200 до 250 тисяч доларів — відлякує покупців. Забудовники навіть почали продавати такі будинки частинами, адаптуючись до ринкових реалій.

"Будинки повноцінні, у яких 10 соток землі, і 150-200 квадратних метрів, вони коштують дорожче, 200-250 тисяч доларів. І такі будинки, звичайно, продаються набагато гірше", — коментує Кудояр.

Основна причина — не лише висока ціна, а й непрактичність. Великі будинки потребують значних витрат на утримання, опалення та ремонт, а їхня площа часто залишається невикористаною. Сучасні покупці, особливо молодь, віддають перевагу функціональним будинкам, де кожен квадратний метр має практичне застосування.

Нові тренди: автономність і екологічність

Сучасні заміські будинки в Україні враховують нові реалії життя. Війна та відключення електроенергії підштовхнули покупців до пошуку автономних рішень. Сучасні заміські будинки проєктуються з урахуванням енергетичної безпеки та захисту:

облаштовуються укриттями;

встановлюють сонячні батареї;

додають зарядні станції для електромобілів;

проєктують автономні системи водо- та теплопостачання.

Молодь формує попит на стиль і функціональність

Молодь також впливає на ринок, роблячи його більш естетичним і функціональним. Покупці, які багато подорожують, хочуть бачити сучасний дизайн, якісні фасади та енергоефективні матеріали.

За словами Кудояра, молоде покоління обирає будинки площею 100-120 квадратних метрів, уникаючи надмірно великих осель, які потребують значних витрат на обслуговування.

"Молодь багато бачить, багато знає. Вони не хочуть 600 кв. м. Обирають 100-120 функціональних метрів. Бо знають: решта — зайві витрати", – підкреслює експерт.

Чому ціни не впали — і не впадуть

Попри війну, ціни на заміське житло не знизилися. Основні фактори:

коливання курсу долара;

подорожчання будматеріалів;

зростання собівартості будівництва;

підвищення запитів покупців.

"Собівартість зросла на 40%. А покупець став вимогливішим — хоче фасад, камінь, зручності. Забудовник не працюватиме у збиток", — пояснює Кудояр.

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