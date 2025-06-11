Популярные форматы загородного жилья в Украине в 2025 году

Люди возле частного дома. Фото: Freepik

Загородная жизнь в Украине стремительно набирает популярность. Если раньше частный дом ассоциировался с дачей для сезонного отдыха, то пандемия, война и удаленная работа кардинально изменили предпочтения украинцев. Сегодня каждый третий мечтает о собственном доме за городом, где можно совместить комфорт, природу и безопасность.

Как отметил председатель правления Союза консультантов по недвижимости Иван Кудояр в комментарии "УНН", до ковида где-то 15-16% людей хотели жить в доме. До войны — уже 25%, а сейчас — 35%.

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Компактность в приоритете: таунхаусы до 100 тысяч долларов

Больше всего украинцы интересуются доступными по цене таунхаусами. Это сблокированные дома на несколько входов — обычно 2 или 4 — с отдельными участками по 2-3 сотки.

"Дома до 100 тысяч долларов продаются достаточно активно. Это таунхаусы. Люди хотят жить ближе к природе, но имеют ценовой барьер в 100-150 тысяч долларов", — объясняет Кудояр.

Ключевой запрос — комфорт без излишеств. Покупатели стремятся иметь небольшой дом в 100-120 кв. м с собственным участком, кабинетом для работы, базовым уютом и безопасностью.

Коттеджные городки: комфорт по более высокой цене

Коттеджи — еще один формат загородной жизни, который пользуется популярностью среди более состоятельных украинцев. Основное преимущество — наличие охраны, магазинов, кафе, детских площадок, зон для отдыха.

"Это немного другая концепция. Она дороже, но людям нравится иметь доступ к удобствам. Они готовы платить больше", — говорит Кудояр.

Однако другая сторона медали — длительный период достройки. Новоселы часто сталкиваются с длительными работами вокруг, транспортным шумом и разбитыми дорогами, ведь строительные работы в таких поселках могут длиться годами.

"Жить в стройке — некомфортно. Грузовики, пыль, недостроенные соседние дома — это все минусы формата", — добавляет специалист.

Из-за высокой цены спрос на коттеджи ниже, чем на таунхаусы, но для тех, кто ценит комфорт и готов платить за него, этот формат остается привлекательным.

Большие дома — все меньше спроса

В противовес компактным таунхаусам, большие дома площадью 150-200 квадратных метров и участками от 10 соток теряют популярность. Их цена — от 200 до 250 тысяч долларов — отпугивает покупателей. Застройщики даже начали продавать такие дома частями, адаптируясь к рыночным реалиям.

"Дома полноценные, у которых 10 соток земли, и 150-200 квадратных метров, они стоят дороже, 200-250 тысяч долларов. И такие дома, конечно, продаются гораздо хуже", — комментирует Кудояр.

Основная причина — не только высокая цена, но и непрактичность. Большие дома требуют значительных затрат на содержание, отопление и ремонт, а их площадь часто остается неиспользованной. Современные покупатели, особенно молодежь, предпочитают функциональные дома, где каждый квадратный метр имеет практическое применение.

Новые тренды: автономность и экологичность

Современные загородные дома в Украине учитывают новые реалии жизни. Война и отключения электроэнергии подтолкнули покупателей к поиску автономных решений. Современные загородные дома проектируются с учетом энергетической безопасности и защиты:

обустраиваются укрытиями;

устанавливают солнечные батареи;

добавляют зарядные станции для электромобилей;

проектируют автономные системы водо- и теплоснабжения.

Молодежь формирует спрос на стиль и функциональность

Молодежь также влияет на рынок, делая его более эстетичным и функциональным. Покупатели, которые много путешествуют, хотят видеть современный дизайн, качественные фасады и энергоэффективные материалы.

По словам Кудояра, молодое поколение выбирает дома площадью 100-120 квадратных метров, избегая чрезмерно больших домов, требующих значительных затрат на обслуживание.

"Молодежь много видит, много знает. Они не хотят 600 кв. м. Выбирают 100-120 функциональных метров. Потому что знают: остальное — лишние расходы", — подчеркивает эксперт.

Почему цены не упали — и не упадут

Несмотря на войну, цены на загородное жилье не снизились. Основные факторы:

колебания курса доллара;

подорожание стройматериалов;

рост себестоимости строительства;

повышение запросов покупателей.

"Себестоимость выросла на 40%. А покупатель стал более требовательным — хочет фасад, камень, удобства. Застройщик не будет работать в убыток", — объясняет Кудояр.

Ранее мы сообщали, что западные области Украины являются привлекательным регионом для покупки недвижимости благодаря своим живописным пейзажам, близости к Карпатам, развитой инфраструктуре и доступным ценам. В частности, Ивано-Франковская, Львовская и Тернопольская области предлагают широкий выбор домов по весьма привлекательным ценам.

Также мы рассказывали, что передача дома в собственность ребенку — это важный шаг, имеющий значительное влияние на его финансовое будущее и семейные отношения. В 2025 году украинское законодательство предлагает несколько легальных способов оформления такого права собственности.