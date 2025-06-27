Що таке 10 соток землі — скільки це квадратних метрів і як побудувати будинок

Приватна садиба. Фото: Freepik

Купівля земельної ділянки — важливий крок для тих, хто мріє про власний будинок, затишний сад чи заміський відпочинок. У процесі пошуку ідеального місця для будівництва часто можна почути термін "сотка". Але що він означає? Скільки квадратних метрів у 10 сотках? І головне — який будинок можна побудувати на такій ділянці? Адже більшість пропозицій на ринку землі подаються саме в сотках, а не в гектарах чи квадратних метрах.

У побуті українців одиниця "сотка" використовується вже десятки років — особливо під час купівлі землі для будівництва житла, дачі чи ведення садівництва, пишуть фахівці компанії "Магія саду". З погляду метричної системи, це рівно 100 квадратних метрів. Тобто уявіть квадрат із боками по 10 метрів — це і є одна сотка.

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Насправді, така система вимірювання досить зручна. Замість того, щоб оперувати гектарами чи "незрозумілими" квадратними метрами, люди часто оперують саме сотками. І покупцеві, і продавцеві простіше оцінити масштаб ділянки, коли йдеться про "6", "10" чи "15" соток.

А 10 соток — це вже серйозна площа

Коли мова заходить про 10 соток, мається на увазі земельна ділянка площею 1 000 кв. м. Це легко порахувати: 10 × 100 = 1 000. Для порівняння:

Стандартний футбольний майданчик має площу близько 7140 кв. м, тобто ділянка в 10 соток приблизно у 7 разів менша. Типовий розмір присадибної ділянки в Україні часто становить 6-12 соток, тож 10 соток — це середній і популярний варіант для заміського будинку.

Чому саме 10 соток — популярний вибір? Це золота середина. Така ділянка не надто дорога у порівнянні з більшими, але достатньо простора для комфортного життя: з місцем під будинок, сад, зону відпочинку і навіть гараж чи невеличкий басейн.

Що кажуть будівельні норми: скільки можна забудувати

Будівництво житла на приватній ділянці регламентується державними будівельними нормами — зокрема ДБН Б.2.2-12:2019. І хоча ви власник, це не означає, що можна будувати будь-де і будь-що. Існують правила, які захищають інтереси як ваші, так і сусідів.

Ось базові відстані, яких потрібно дотримуватися:

до межі з сусідом — не менше 3 метрів;

до паркану — 1 метр (якщо він не межує із сусідською будівлею);

до дороги чи вулиці — мінімум 5 метрів;

до господарських споруд (сарай, гараж тощо) — не менше 1 м.

Таке зонування дозволяє розмістити все з розумом і без юридичних проблем.

Який будинок реально побудувати на 10 сотках

Коли йдеться про площу забудови, важливо враховувати норму щільності — тобто скільки відсотків ділянки можна зайняти спорудами. У середньому, на приватних ділянках під індивідуальне житлове будівництво дозволяється займати до 30% площі.

Отже, для 10 соток це:

максимум 300 кв. м під будинок;

інші 700 кв. м — для господарських потреб, саду, двору, зони відпочинку тощо.

300 кв. м — це вже не просто котедж, а повноцінний будинок для великої родини. За бажання, можна звести двоповерховий будинок: наприклад, по 150 кв. м на поверх.

Як оптимально спланувати 10 соток

Умовно ділянку на 10 соток можна поділити на такі зони:

Будинок — 200-250 кв. м, з урахуванням тераси або веранди. Гараж або навіс для авто — 20-40 кв. м. Господарський блок — сарай, майстерня, дровник. Зелена зона — сад, город, декоративні насадження. Зона відпочинку — альтанка, басейн, барбекю.

Усе це реально розмістити навіть з урахуванням будівельних норм. Водночас залишиться достатньо простору, щоб не відчувати себе стиснутим.

Нюанси у формі ділянки

Не тільки розмір, а й форма ділянки впливає на функціональність ділянки. Найзручніше — прямокутна форма з пропорціями 1:1.5 або 1:2. Так легше планувати і розміщення будинку, і під'їзди до нього.

Якщо ділянка витягнута або має незвичну геометрію — наприклад, трапецію чи кутову форму — це може ускладнити проектування. Часто на таких ділянках доводиться будувати менші будинки або ж замовляти індивідуальний архітектурний проєкт.

Що ще варто знати українцям

У червні 2025 року на українському ринку сільськогосподарської землі спостерігалося помітне зниження активності. Середня ціна за гектар впала до 59 307 грн, що майже на 2 600 грн менше порівняно з травневими показниками, коли вартість перевищувала 61 тисячу гривень.

Також ми розповідали, що в Україні поширена ситуація, коли кілька осіб, фізичних чи юридичних, спільно володіють однією земельною ділянкою. Це може бути результатом спадкування, дарування, придбання частки або спільного будівництва. Проблеми зазвичай починаються тоді, коли один зі співвласників бажає вийти з цього "земельного партнерства", що нерідко призводить до суперечок та судових позовів.