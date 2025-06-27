Что такое 10 соток земли — сколько это квадратных метров и как построить дом

Частный дом. Фото: Freepik

Покупка земельного участка — важный шаг для тех, кто мечтает о собственном доме, уютном саде или загородном отдыхе. В процессе поиска идеального места для строительства часто можно услышать термин "сотка". Но что он означает? Сколько квадратных метров в 10 сотках? И главное — какой дом можно построить на таком участке? Ведь большинство предложений на рынке земли подаются именно в сотках, а не в гектарах или квадратных метрах.

В быту украинцев единица "сотка" используется уже десятки лет - особенно при покупке земли для строительства жилья, дачи или ведения садоводства, пишут специалисты компании "Магия сада". С точки зрения метрической системы, это ровно 100 квадратных метров. То есть представьте квадрат с боками по 10 метров — это и есть одна сотка.

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На самом деле, такая система измерения достаточно удобна. Вместо того, чтобы оперировать гектарами или "непонятными" квадратными метрами, люди часто оперируют именно сотками. И покупателю, и продавцу проще оценить масштаб участка, когда речь идет о "6", "10" или "15" соток.

А 10 соток — это уже серьезная площадь

Когда речь заходит о 10 сотках, имеется в виду земельный участок площадью 1 000 кв. м. Это легко посчитать: 10 × 100 = 1 000. Для сравнения:

Стандартная футбольная площадка имеет площадь около 7 140 кв. м, то есть участок в 10 соток примерно в 7 раз меньше. Типичный размер приусадебного участка в Украине часто составляет 6-12 соток, поэтому 10 соток — это средний и популярный вариант для загородного дома.

Почему именно 10 соток — популярный выбор? Это золотая середина. Такой участок не слишком дорогой по сравнению с большими, но достаточно просторный для комфортной жизни: с местом под дом, сад, зону отдыха и даже гараж или небольшой бассейн.

Что говорят строительные нормы: сколько можно застроить

Строительство жилья на частном участке регламентируется государственными строительными нормами — в частности ДБН Б.2.2-12:2019. И хотя вы владелец, это не значит, что можно строить где угодно и что угодно. Существуют правила, которые защищают интересы как ваши, так и соседей.

Вот базовые расстояния, которых нужно придерживаться:

до границы с соседом — не менее 3 метров;

до забора — 1 метр (если он не граничит с соседской постройкой);

до дороги или улицы — минимум 5 метров;

до хозяйственных построек (сарай, гараж и т.д.) — не менее 1 м.

Такое зонирование позволяет разместить все с умом и без юридических проблем.

Какой дом реально построить на 10 сотках

Когда речь идет о площади застройки, важно учитывать норму плотности — то есть сколько процентов участка можно занять постройками. В среднем, на частных участках под индивидуальное жилищное строительство разрешается занимать до 30% площади.

Следовательно, для 10 соток это:

максимум 300 кв. м под дом;

остальные 700 кв. м — для хозяйственных нужд, сада, двора, зоны отдыха и т.д.

300 кв. м — это уже не просто коттедж, а полноценный дом для большой семьи. При желании, можно возвести двухэтажный дом: например, по 150 кв. м на этаж.

Как оптимально спланировать 10 соток

Условно участок на 10 соток можно поделить на такие зоны:

Дом — 200-250 кв. м, с учетом террасы или веранды. Гараж или навес для авто — 20-40 кв. м. Хозяйственный блок — сарай, мастерская, дровник. Зеленая зона — сад, огород, декоративные насаждения. Зона отдыха — беседка, бассейн, барбекю.

Все это реально разместить даже с учетом строительных норм. При этом останется достаточно пространства, чтобы не чувствовать себя сжатым.

Нюансы в форме участка

Не только размер, но и форма участка влияет на функциональность участка. Удобнее всего — прямоугольная форма с пропорциями 1:1.5 или 1:2. Так легче планировать и размещение дома, и подъезды к нему.

Если участок вытянутый или имеет необычную геометрию — например, трапецию или угловую форму — это может усложнить проектирование. Часто на таких участках приходится строить меньшие дома или заказывать индивидуальный архитектурный проект.

Что еще стоит знать украинцам

В июне 2025 года на украинском рынке сельскохозяйственной земли наблюдалось заметное снижение активности. Средняя цена за гектар упала до 59 307 грн, что почти на 2 600 грн меньше по сравнению с майскими показателями, когда стоимость превышала 61 тысячу гривен.

Также мы рассказывали, что в Украине распространена ситуация, когда несколько лиц, физических или юридических, совместно владеют одним земельным участком. Это может быть результатом наследования, дарения, приобретения доли или совместного строительства. Проблемы обычно начинаются тогда, когда один из совладельцев желает выйти из этого "земельного партнерства", что нередко приводит к спорам и судебным искам.