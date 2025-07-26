Можно ли прописаться в недостроенном доме и какие юридические препятствия

Мужчина на стройке. Фото: Freepik

Вопрос прописки в недостроенном доме волнует многих украинцев, особенно тех, кто строит собственный дом, продав предыдущее жилье. Такая ситуация часто порождает не только юридические, но и практические трудности. Возможно ли официально зарегистрироваться в доме, который еще не сдан в эксплуатацию? Чтобы ответить на этот вопрос, стоит разобраться в правовых аспектах, технических требованиях и реалиях украинского законодательства.

Редакция Новини.LIVE исследовала правовую природу недостроенных объектов, их статус как жилья и возможности для прописки.

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Что такое объект незавершенного строительства

Согласно статье 331 Гражданского кодекса Украины, право собственности на недвижимое имущество возникает только после завершения его строительства. То есть пока дом не сдан в эксплуатацию, он формально не является жильем.

Это подтверждает и Жилищный кодекс Украины, согласно которому жилым считается только такое помещение, которое предназначено для постоянного или временного проживания людей (статья 6 ЖК).

Недострой таковым не является, ведь не имеет технического паспорта с пометкой "жилой дом", не проходил технической инвентаризации и не получил выводов о соответствии санитарным и техническим нормам.

Прописка в недостроенном доме

Для регистрации места жительства согласно Постановлению КМУ №207 нужен адрес жилого помещения, а не объекта строительства. Это означает, что:

дом должен иметь почтовый адрес;

его назначение в техпаспорте должно быть "жилое";

должен быть акт ввода в эксплуатацию;

регистрация права собственности должна быть завершена в Государственном реестре вещных прав.

Без этих условий регистрация невозможна ни для взрослого, ни для ребенка.

Юристы правовой группы "ЮСТА" обращают внимание, что подобные попытки заканчиваются отказом в Центре предоставления административных услуг — со ссылкой на то, что объект не является пригодным для проживания по закону.

Что делать владельцу недостроенного дома

Если дом почти готов, стоит завершить ключевые этапы:

Оформить технический паспорт (БТИ или частные компании с лицензией). Получить акт готовности объекта к эксплуатации (в местном ГИАМ). Зарегистрировать право собственности в реестре. Присвоить почтовый адрес (в сельсовете или городском совете). Подать документы на регистрацию места жительства в ЦПАУ.

Только после этого дом приобретет статус жилья, пригодного для официальной регистрации.

Исключений не существует даже для детей

Некоторые пытаются обойти систему, ссылаясь на права ребенка или требования к регистрации в учебных заведениях. Однако действующее законодательство четкое — зарегистрировать ребенка в незавершенном объекте невозможно ни по одному основанию.

"Объект незавершенного строительства может находиться в гражданском обороте, но не является пригодным для проживания. Он не соответствует критериям безопасности, санитарного состояния и правового определения жилья", — говорят специалисты "ЮСТЫ".

Поэтому любая попытка прописаться до завершения строительства - это сознательное пренебрежение правовыми нормами.

Альтернативы для прописки во время строительства

Что делать, если вы продали предыдущее жилье и еще не завершили строительство нового? В таких случаях есть несколько вариантов. Вы можете временно прописаться у родственников или знакомых, которые имеют официально зарегистрированное жилье.

Другой вариант — аренда жилья с возможностью временной регистрации. Это позволит соблюсти требования законодательства, ведь в Украине обязательно иметь зарегистрированное место жительства.

Некоторые владельцы пытаются обойти ограничения, подавая документы на регистрацию на основе частичной готовности дома. Однако такие действия обычно не имеют успеха, поскольку органы регистрации проверяют соответствие объекта требованиям жилого помещения.

Как сообщалось, мечта о собственном доме часто связана с желанием иметь свою землю, где можно свободно планировать пространство. Возникает вопрос: реально ли построить несколько домов на одном участке, чтобы максимально использовать его потенциал? Это интересует как частных застройщиков, так и инвесторов, которые рассматривают строительство таунхаусов, дуплексов или арендного жилья, особенно в туристических зонах Украины.

Также мы рассказывали, что для многих украинцев дача становится не просто местом для летнего отдыха, а мечтой о собственном доме подальше от шума города. Все больше людей рассматривают возможность превратить ее в полноценное жилье для круглогодичного проживания. Однако, прежде чем решиться на такой шаг, важно тщательно взвесить все "за" и "против".