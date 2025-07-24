Чи можна жити в дачному будинку цілий рік — що каже закон

Дача на продаж. Фото: olx

Дачний будинок для багатьох українців — це не просто місце для відпочинку на вихідних, а мрія про власну затишну оселю подалі від міської метушні. Зростає кількість людей, які розглядають можливість перетворити літню дачу на повноцінне місце для цілорічного проживання. Але варто враховувати всі нюанси, перш ніж прийняти таке важливе рішення.

Редакція Новини.LIVE розповідає, чи дозволяє закон постійно проживати в дачних будинках.

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Дачний будинок і постійне проживання за законом

До 2022 року в Україні було неможливо офіційно зареєструвати місце проживання в садовому або дачному будинку. Це створювало проблеми для багатьох українців, які виїжджали з міст і прагнули жити ближче до природи.

Однак після внесення змін до законодавства, тепер дозволяється реєстрація місця проживання у дачному або садовому будинку, якщо він відповідає певним критеріям. Тобто формально жити там цілий рік стало можливо — за умови, що житло є придатним для постійного проживання.

Як перевести дачний будинок у житловий статус

Щоб жити на дачі не лише влітку, потрібно змінити її функціональне призначення.

"Це означає: перевести об’єкт із садового або дачного до житлового фонду", — наголошують фахівці юридичної компанії "Правова допомога".

Для цього:

будинок має бути капітальним, з фундаментом;

мати інженерні комунікації (електрика, вода, опалення);

відповідати будівельним нормам ДБН;

бути зареєстрованим у Реєстрі нерухомості.

Подати документи на зміну функціонального призначення можна через ЦНАП або за допомогою державного порталу "Дія".

Які документи потрібні для зміни статусу будинку

Офіційна процедура включає:

правовстановлюючі документи на земельну ділянку;

технічний паспорт будинку;

звіт про технічне обстеження (якщо будинок старий);

заяву на переведення об’єкта у житловий фонд.

Рішення приймає виконавчий орган місцевого самоврядування. За законом, строк розгляду заяви не має перевищувати 30 днів.

Прописка у дачному будинку у 2025 році

Якщо будинок уже внесений до реєстру як житловий, то далі можна зареєструвати там місце проживання — простіше кажучи, прописатися.

Це стало можливим завдяки оновленій редакції Закону "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні", яка прямо дозволяє реєстрацію в садових і дачних будинках. При цьому не обов’язково подавати договір на комунальні послуги — достатньо факту проживання й згоди власника.

Вимоги до дачного будинку для постійного проживання

Проживати у садовому будинку цілий рік можна, якщо:

він має опалення і теплоізоляцію;

доступ до електроенергії, водопостачання, каналізації;

конструкція витримує температурні коливання;

є адреса (присвоєна органом місцевого самоврядування).

Якщо ці умови не виконано, будинок можуть визнати непридатним для життя, а отже — відмовити в реєстрації.

Водночас жити на дачі взимку без зміни статусу можливо, але офіційно це буде вважатися тимчасовим проживанням.

"Без зміни призначення будинку та реєстрації це не дає права на медичне обслуговування за місцем проживання, оформлення субсидій чи участь у місцевих виборах. Крім того, можуть виникнути складнощі з доступом до певних адміністративних послуг", — наголошує адвокат Яна Чернишова.

Що чекає на ринок дач у найближчі роки

Формат "дача як постійне житло" має потенціал розвитку. За даними аналітиків ринку, попит на садові будинки зручного планування з утепленням продовжує зростати.

Розглядається також ідея створення легальних дачних селищ з інфраструктурою: магазинами, медпунктами, навіть школами.

Як повідомлялось, питання площі садового будинку в Україні у 2025 році є дуже важливим через оновлене містобудівне законодавство. Багато хто купує ділянки для будівництва тимчасового чи постійного житла, але варто знати про всі обмеження, щоб уникнути штрафів або навіть знесення.

Також ми розповідали, що будинок, де ви живете, має свою унікальну енергетику, адже його номер несе глибоке значення. Це число впливає на атмосферу оселі та притягує у ваше життя певні події.