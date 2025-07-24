Можно ли жить в дачном доме круглый год — что говорит закон

Дача на продажу. Фото: olx

Дачный дом для многих украинцев — это не просто место для отдыха на выходных, а мечта о собственном уютном жилище подальше от городской суеты. Растет количество людей, которые рассматривают возможность превратить летнюю дачу в полноценное место для круглогодичного проживания. Но стоит учитывать все нюансы, прежде чем принять такое важное решение.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, позволяет ли закон постоянно проживать в дачных домах.

Реклама

Читайте также:

Дачный дом и постоянное проживание по закону

До 2022 года в Украине было невозможно официально зарегистрировать место жительства в садовом или дачном доме. Это создавало проблемы для многих украинцев, которые выезжали из городов и стремились жить ближе к природе.

Однако после внесения изменений в законодательство, теперь разрешается регистрация места жительства в дачном или садовом доме, если он соответствует определенным критериям. То есть формально жить там круглый год стало возможно — при условии, что жилье является пригодным для постоянного проживания.

Как перевести дачный дом в жилой статус

Чтобы жить на даче не только летом, нужно изменить ее функциональное назначение.

"Это означает: перевести объект из садового или дачного в жилой фонд", — отмечают специалисты юридической компании "Правовая помощь".

Для этого:

дом должен быть капитальным, с фундаментом;

иметь инженерные коммуникации (электричество, вода, отопление);

соответствовать строительным нормам ДБН;

быть зарегистрированным в Реестре недвижимости.

Подать документы на изменение функционального назначения можно через ЦНАП или с помощью государственного портала "Дія".

Какие документы нужны для изменения статуса дома

Официальная процедура включает в себя:

правоустанавливающие документы на земельный участок;

технический паспорт дома;

отчет о техническом обследовании (если дом старый);

заявление на перевод объекта в жилой фонд.

Решение принимает исполнительный орган местного самоуправления. По закону, срок рассмотрения заявления не должен превышать 30 дней.

Прописка в дачном доме в 2025 году

Если дом уже внесен в реестр как жилой, то дальше можно зарегистрировать там место жительства — проще говоря, прописаться.

Это стало возможным благодаря обновленной редакции Закона "О свободе передвижения и свободном выборе места жительства в Украине", которая прямо разрешает регистрацию в садовых и дачных домах. При этом не обязательно подавать договор на коммунальные услуги — достаточно факта проживания и согласия собственника.

Требования к дачному дому для постоянного проживания

Проживать в садовом доме круглый год можно, если:

он имеет отопление и теплоизоляцию;

доступ к электроэнергии, водоснабжению, канализации;

конструкция выдерживает температурные колебания;

есть адрес (присвоенный органом местного самоуправления).

Если эти условия не выполнены, дом могут признать непригодным для жизни, а значит — отказать в регистрации.

В то же время жить на даче зимой без изменения статуса возможно, но официально это будет считаться временным проживанием.

"Без изменения назначения дома и регистрации это не дает права на медицинское обслуживание по месту жительства, оформление субсидий или участие в местных выборах. Кроме того, могут возникнуть сложности с доступом к определенным административным услугам", — отмечает адвокат Яна Чернышева.

Что ждет рынок дач в ближайшие годы

Формат "дача как постоянное жилье" имеет потенциал развития. По данным аналитиков рынка, спрос на садовые дома удобной планировки и утеплением продолжает расти.

Рассматривается также идея создания легальных дачных поселков с инфраструктурой: магазинами, медпунктами, даже школами.

Как сообщалось, вопрос площади садового дома в Украине в 2025 году является очень важным из-за обновленного градостроительного законодательства. Многие покупают участки для строительства временного или постоянного жилья, но стоит знать обо всех ограничениях, чтобы избежать штрафов или даже сноса.

Также мы рассказывали, что дом, где вы живете, имеет свою уникальную энергетику, ведь его номер несет глубокое значение. Это число влияет на атмосферу дома и притягивает в вашу жизнь определенные события.