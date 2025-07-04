Максимальна площа садового будинку в Україні 2025 — норми та поради

Садовий будинок. Фото: karpatybud.com.ua

Питання площі садового будинку в Україні у 2025 році стало особливо актуальним у зв’язку зі змінами в містобудівному законодавстві. Люди продовжують активно купувати ділянки у садових товариствах або на дачних масивах, плануючи там зводити житло — тимчасове або навіть постійне. Проте є нюанси, які варто враховувати, щоб не отримати штраф або навіть припис про знесення.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які норми та правила діють у 2025 році щодо максимальної площі садового будинку.

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Що вважається садовим будинком

Садовий будинок — це легка, найчастіше одно- або двоповерхова будівля, призначена для сезонного проживання, вирощування культур та відпочинку. Він зводиться на земельній ділянці для садівництва, яка має відповідне цільове призначення — не для постійного проживання.

Садовий будинок не є житловим будинком у класичному розумінні. Він може бути зареєстрований як нерухомість, але не як місце реєстрації постійного проживання.

Яка площа дозволена у 2025 році

Згідно з чинним законодавством (державні будівельні норми — ДБН), у 2025 році максимальна площа садового будинку не повинна перевищувати 300 кв. м. Цей показник залишився незмінним порівняно з попередніми роками. Проте зросла увага держави до контролю за забудовою таких територій.

Якщ ви плануєте будівництво на ділянці під садівництво, не перевищуйте 300 квадратів загальної площі будинку (включно з усіма поверхами), щоб уникнути проблем із реєстрацією чи узаконенням.

Чи потрібен дозвіл на будівництво

Для будівництва садового будинку до 300 кв. м дозвіл не потрібен, але потрібно подати повідомлення до Державної інспекції архітектури та містобудування (ДІАМ). Це спрощена процедура, яка не вимагає проекту чи експертизи.

Якщо ж площа будинку перевищить 300 кв. м — це вже буде об’єкт класу СС2, і його будівництво потребуватиме повного пакета дозвільних документів, включно з технічним паспортом та введенням в експлуатацію.

Як зазначають у Міністерстві розвитку громад та територій, для садових будинків площею до 300 кв. м достатньо повідомлення про початок будівельних робіт. Але дотримання меж забудови залишається критично важливим, наголошують у відомстві.

А якщо хочеться жити там постійно

Усе частіше українці перетворюють садові будинки на повноцінні житлові будинки. Проте слід пам’ятати: щоб зареєструвати місце проживання, потрібно перевести цільове призначення землі — з "для садівництва" на "під індивідуальне житлове будівництво (ІЖБ)".

Це тривалий і бюрократичний процес, що включає:

подання заяви до місцевої ради;

отримання дозволу на зміну цільового призначення;

розробку технічної документації;

внесення змін у кадастровий реєстр.

Що загрожує за порушення

У 2025 році посилено контроль за самовільними забудовами, особливо в зонах рекреаційного призначення. Якщо ви звели садовий будинок площею понад 300 кв. м без дозволу, вас можуть оштрафувати, а будівлю — визнати самобудом, що унеможливлює її легалізацію.

У деяких випадках можливий навіть припис про знесення.

На що ще звернути увагу

Окрім площі, важливе дотримання:

відстані до меж ділянки (не менше 1 м);

висоти будинку (не більше 2 поверхів);

щільності забудови (не більше 20% площі ділянки);

дотримання протипожежних норм.

Перед початком будівництва проконсультуйтесь із архітектором або юристом у вашому регіоні. Деякі органи місцевого самоврядування (ОМС) встановлюють додаткові обмеження.

Чи можна легалізувати вже збудований садовий будинок

У 2025 році ще діє механізм легалізації самочинного будівництва, зокрема садового дома, якщо воно:

не порушує державних будівельних норм;

не перевищує 300 кв. м;

збудоване до 2025 року.

Процедура включає проведення технічного обстеження, підготовку паспорта будівлі, подання декларації про готовність до експлуатації. Втім, легалізація коштуватиме значно дорожче, ніж будівництво з дотриманням правил.

Що ще варто знати українцям

Зростаючий інтерес до сільського життя та інвестицій в нерухомість в українських селах у 2025 році робить питання будівництва в цих регіонах вкрай актуальним. Але важливо пам'ятати, що кількість поверхів майбутнього будинку суворо регулюється чинним законодавством, тому перед початком будь-яких робіт необхідно ретельно вивчити всі нормативи.

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