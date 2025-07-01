Скільки поверхів дозволено будувати в селі у 2025 році в Україні — норми та обмеження

Чоловіки на будівництві. Фото: Freepik

У 2025 році питання будівництва в сільській місцевості в Україні залишається актуальним, адже дедалі більше людей обирають села для життя чи інвестицій у нерухомість. Проте кількість поверхів будинку в селі суворо регламентується законодавством.

Редакція Новини.LIVE розповідає, скільки поверхів реально дозволено зводити в селі та які існують обмеження та штрафи.

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Що говорить закон: базові обмеження

Основним документом, який регулює це питання, є державні будівельні норми (ДБН) Б.2.2-12:2019 "Планування і забудова територій". Саме він визначає, яку максимальну висоту і поверховість може мати житловий будинок на території населеного пункту, включаючи сільські населені пункти.

Згідно з чинними нормами в селі дозволено будувати до 2 поверхів включно. Також допускається облаштування мансардного поверху, який не вважається повноцінним третім.

"У межах сільських населених пунктів житлову забудову планують переважно садибного типу, до двох поверхів з можливістю мансарди", — йдеться в п. 6.3 ДБН.

А якщо хочеться вище

У 2025 році збільшився попит на будинки із трьома і більше поверхами – особливо серед інвесторів, які розглядають сільську забудову як бізнес (мініготелі, оренда тощо). Але збудувати такий об'єкт без порушень буде складно:

третій поверх потребує змін цільового призначення землі;

у багатьох селах земельні ділянки мають цільове призначення — "для будівництва та обслуговування житлового будинку", що фактично обмежує поверховість;

понад два поверхи — вже не садибна забудова, а об’єкт багатоквартирного будівництва або комерції.

Потрібна документація та погодження

Як наголошують фахівці експертного сервісу Dozvil, щоб будувати понад дозволену кількість поверхів, забудовнику потрібно:

Отримати Містобудівні умови та обмеження (МУО) у місцевої влади. Розробити проєкт будинку та погодити його з архітектором. Зареєструвати декларацію або отримати дозвіл на виконання будівельних робіт (якщо площа чи висота будівлі перевищує норми для "будівництва за повідомленням").

У 2025 році електронна система ЄДЕССБ (Єдина державна електронна система у сфері будівництва) вже повністю запроваджена — всі дозволи оформлюються через неї. І вона не пропустить проєкт з порушенням поверховості без пояснень та додаткових рішень.

Винятки: коли три поверхи — це законно

Попри загальні обмеження, існують винятки:

якщо територія має статус котеджного містечка зі спеціальним детальним планом території (ДПТ);

якщо земля має призначення "для будівництва багатоквартирного житлового будинку" або "для об’єктів туристичної інфраструктури";

якщо забудовник узгодив проєкт з місцевою радою в рамках розробки документації просторового планування.

У деяких громадах активно залучають інвесторів у будівництво житла для ВПО чи агротуризму — там правила можуть бути гнучкішими, але лише в рамках узгодженого генплану або ДПТ.

Чим загрожує порушення норм

Будівництво понад дозволені поверхи без належних документів у 2025 році вже не "дрібне порушення", а пряме порушення законодавства, що карається:

Штрафами від 8 500 і більше. Примусовим демонтажем незаконно збудованих поверхів. Відмовою в прийнятті об'єкта в експлуатацію, навіть якщо будинок вже готовий.

На практиці це означає, що будівля без затверджених документів не отримає адресу, не буде підключена до мереж, і в ній не можна буде легально проживати або здавати в оренду.

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