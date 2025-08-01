Скільки родичів можна прописати у квартирі в Україні — які умови та обмеження

ЦНАП у Києві. Фото: Олексій Самсонов, КМДА

Процедура реєстрації місця проживання (так званої прописки) зберігає свою ключову роль, визначаючи доступ громадян до соціального забезпечення, медичного обслуговування, освітніх можливостей та низки інших прав. І прописка родичів у квартирі є поширеною практикою в Україні. У зв'язку з цим, постає актуальне питання щодо максимальної кількості людей, зокрема близьких родичів, яку можна офіційно зареєструвати на одній житловій площі.

Редакція Новини.LIVE розповідає, скільки родичів можна прописати у квартирі у 2025 році.

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Реєстрація родичів у приватизованій квартирі

В українському законодавстві не встановлено чіткої максимальної кількості осіб, яких можна зареєструвати в одному помешканні. Теоретично, хоч 10, хоч 15 осіб — якщо це родичі й не порушуються санітарні норми.

Приватизована квартира — це особиста власність, тому власник сам вирішує, кого вписувати в реєстрацію.

Для власників приватизованих квартир реєстрація родичів не несе ризиків щодо втрати майнових прав. Прописка не дає права власності на житло, а лише підтверджує місце проживання. Наприклад, якщо ви прописуєте брата, сестру, батьків чи інших родичів, вони отримують право проживати у квартирі, але не можуть претендувати на її частку.

"У 2003 році прописку замінено терміном реєстрація, що означає просто позначку у паспорті про ваше місце проживання. І ніяких підстав для набуття чужого житла у свою власність не дає… Факт реєстрації у квартирі або будинку не наділяє правом власності на нього. Ні на все житло, ні на половину, ні на якусь його частку", — підкреслює адвокат Роман Сімутін.

Для оформлення реєстрації потрібні:

Письмова заява. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Документ, що підтверджує право власності (договір купівлі-продажу, свідоцтво про спадщину тощо). Згода власника (якщо реєструється не власник). Квитанція про сплату адміністративного збору.

Процедура проста і зазвичай вирішується за одне відвідування Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) або через портал "Дія".

Особливості прописки у неприватизованій квартирі

Ситуація з неприватизованим житлом складніша. Якщо ви реєструєте родича в такій квартирі, він отримує право брати участь у приватизації нарівні з іншими мешканцями. Це може стати проблемою, якщо ви плануєте приватизувати житло в майбутньому, адже кожен зареєстрований матиме право на частку. Без згоди чи офіційної відмови всіх прописаних осіб приватизація буде неможливою.

Тому, якщо ви проживаєте в неприватизованій квартирі, варто зважити всі ризики перед тим, як прописувати родичів. Наприклад, краще уникати реєстрації далеких родичів чи сторонніх осіб, якщо ви не впевнені у їхніх намірах.

Скільки родичів можна прописати без згоди власника

У 2025 році законодавство України залишає у силі головне правило: усі повнолітні особи мають бути прописані лише за згодою власника. Інакше це буде порушенням ст. 29 Цивільного кодексу України та Закону "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання".

Однак є виняток: якщо мова йде про неповнолітніх дітей, яких батьки хочуть зареєструвати за своєю адресою, згода власника не потрібна. Тобто мати, яка проживає у квартирі, може без згоди інших співвласників прописати свою дитину.

Це ж правило не поширюється на інших родичів — батьків, братів, сестер, бабусь. Вони можуть бути зареєстровані тільки після письмової згоди власника житла.

Реєстрація родичів в орендованому житлі

Якщо ви орендуєте квартиру і хочете прописати родичів, то без письмової згоди власника житла це неможливо. Орендар, який сам не має реєстрації, не має права передавати її третім особам — навіть найближчим родичам.

Цю норму ще раз підтвердили в МВС у роз’ясненні щодо "Правил реєстрації місця проживання" — без офіційного договору оренди та дозволу власника будь-яка спроба реєстрації буде визнана незаконною.

Якщо власник згоден — прописати родичів можна на строк до 6 місяців (тимчасово) або безстроково, залежно від домовленостей. При цьому кожного окремо доведеться реєструвати через ЦНАП або Дію.

Прописка родичів без реєстрації права власності

У 2025 році кількість випадків, коли квартири ще не мають зареєстрованого права власності (наприклад, після спадщини або купівлі на етапі будівництва), залишається великою. Без оформленого права власності жодна особа не може бути зареєстрована за адресою.

Виключення — якщо це службове житло або гуртожиток, де діють окремі умови. Оформлення права власності є обов’язковою передумовою для реєстрації навіть найближчих родичів.

Які наслідки чекають за фіктивну реєстрацію родичів

Одна з актуальних проблем — фіктивна реєстрація. Деякі громадяни погоджуються прописувати родичів, які фактично не проживають у квартирі. Це може призвести до:

збільшення податкового навантаження на власника (особливо при субсидіях);

труднощів під час продажу квартири;

юридичних суперечок, якщо родичі не хочуть добровільно виписуватись.

Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, фіктивна реєстрація тягне за собою штраф від 1 700 до 3 400 грн (ст. 205 КУпАП). Якщо ж виявлять повторне порушення — штраф може подвоїтись.

Ризики та переваги прописки родичів

Прописка родичів у квартирі має як плюси, так і мінуси. До переваг належать:

Доступ до соціальних послуг (медична допомога, освіта, соціальні виплати). Можливість отримати паспорт, ІПН чи влаштуватися на роботу. Спрощення сімейних питань, наприклад, оформлення спадщини.

Однак є й ризики:

У неприватизованій квартирі прописані родичі можуть претендувати на приватизацію. У разі конфліктів зняти родича з реєстрації можливо лише через суд, якщо він не проживає в квартирі більше року. Велика кількість прописаних осіб може викликати незручності, наприклад, при продажу житла.

Щоб уникнути проблем, варто чітко узгоджувати умови проживання з родичами та, за потреби, укладати письмові угоди про порядок користування житлом.

Як повідомлялось, кількість зареєстрованих у квартирі людей може здатися простою формальністю, але це не так. Насправді, вона значно впливає на розмір ваших комунальних платежів, право на субсидії, а також на права власника помешкання та може мати наслідки у судових спорах.

Також ми розповідали, що через війну багато українців виїхали за кордон, що створило значні труднощі для їхніх родичів в Україні. Зокрема, часто виникають проблеми з продажем чи переоформленням нерухомості, адже виїхавші люди залишаються прописаними в помешканнях, де вони фактично не проживають.