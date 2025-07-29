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Головна Нерухомість Як виписати з квартири людину, що живе за кордоном — усі способи

Як виписати з квартири людину, що живе за кордоном — усі способи

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 22:15
Як виписати з квартири людину, яка мешкає за кордоном — добровільно, за довіреністю чи через суд
Жінка читає документи. Фото: Freepik

Після початку війни багато українців залишили країну й осіли за кордоном. У когось за тимчасовим захистом, у когось — нове життя. Водночас у їхніх рідних і близьких в Україні можуть виникнути практичні труднощі. Найпоширеніша — неможливість продати або переоформити квартиру через те, що в ній зареєстрована людина, яка вже давно не живе в країні.

За словами адвоката Олександра Босенка, є два шляхи вирішення ситуації: добровільний та судовий. Але обидва варіанти мають свої складності, якщо особа перебуває за межами України.

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Як виписати людину добровільно

Найпростіше вирішити ситуацію, якщо людина погоджується бути знятою з реєстрації. Але навіть у цьому випадку не обійтись без формальностей.

"Для цього особа має або приїхати в Україну, або оформити заяву про зняття з реєстрації в консульстві України за кордоном. Далі — передати документи представнику в Україні, який матиме нотаріальну довіреність", — пояснює Босенко.

Отже, процедура виглядає так:

  • людина звертається до консульства й оформлює заяву про припинення реєстрації;
  • надсилає оригінали документів представнику в Україні;
  • представник з довіреністю і документами звертається до ЦНАПу або до виконавчого органу місцевої влади;
  • виписка оформлюється адміністративно.

Така процедура вимагає злагоджених дій і довіри між сторонами. Але якщо це неможливо або людина ігнорує звернення, доведеться діяти інакше.

Примусова виписка 

Другий шлях — через суд. Але для нього діють чіткі умови.

"Примусова виписка через суд можлива лише за умови, що особа не є власником або співвласником квартири. І також не проживала у житлі більше одного року", — підкреслює Босенко.

Для цього треба зібрати докази:

  • офіційні запити на адресу відсутньої особи (наприклад, рекомендовані листи);
  • акти від ЖЕКу або ОСББ, що підтверджують відсутність мешканця;
  • свідчення сусідів про те, що особу давно не бачили;
  • підтвердження перебування за кордоном (довідка, фото, дані з офіційних баз).

У суді власник просить визнати, що особа втратила право користування житлом. Якщо суд погодиться, то рішення стане підставою для звернення до органу реєстрації та зняття особи з реєстрації.

Чи можна поновити реєстрацію після примусової виписки

Потрібно розуміти, що навіть після судового рішення людина не втрачає права на захист. Якщо вона дізнається про виписку і вважає її неправомірною — має право звернутись до суду з вимогою про поновлення реєстрації.

Такий випадок — радше виняток, ніж правило, але він є важливим у контексті гарантій прав особи, яка тривалий час перебувала за межами країни.

Кого не можна виписати з квартири під час воєнного стану

Закон також передбачає категорії людей, яких навіть через суд не можна виписати без згоди.

Це:

  • люди, що працюють вахтовим методом або постійно у відрядженнях;
  • ті, хто в експедиції;
  • люди з інвалідністю, які перебувають у спеціальних закладах;
  • особи похилого віку, які мешкають у будинках для літніх;
  • ув’язнені;
  • пацієнти, які тривалий час лікуються в лікарнях.

Якщо людина з цих категорій зареєстрована у квартирі, її не можна зняти з обліку навіть за рішенням суду.

Чому важливо діяти правильно і через юристів

"Будь-яка процедура, пов’язана з реєстрацією або випискою, — це про права. Тому краще діяти через адвоката або хоча б отримати консультацію. Особливо, коли мова про людину за кордоном", — резюмує Босенко.

Оформлення виписки без порушення прав іншої особи — запорука уникнення майбутніх конфліктів, включно з оскарженням угод купівлі-продажу, спадкування або дарування.

Як повідомлялось, в Україні тепер не обов'язково мати власне житло, щоб отримати прописку. Завдяки змінам у законодавстві та цифровізації послуг легалізувати своє місце проживання можна навіть у дачних або орендованих будинках. 

Також ми розповідали, що після розлучення нерідко виникає проблема, коли колишній партнер залишається зареєстрованим у квартирі, що належить іншому. Це створює як юридичні, так і побутові труднощі.

держреєстрація нерухомість прописка документи закордон
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
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