Как выписать из квартиры человека, проживающего за границей — добровольно, по доверенности или через суд

Женщина читает документы. Фото: Freepik

После начала войны многие украинцы покинули страну и осели за границей. У кого-то за временной защитой, у кого-то - новая жизнь. В то же время у их родных и близких в Украине могут возникнуть практические трудности. Самая распространенная — невозможность продать или переоформить квартиру из-за того, что в ней зарегистрирован человек, который уже давно не живет в стране.

По словам адвоката Александра Босенко, есть два пути решения ситуации: добровольный и судебный. Но оба варианта имеют свои сложности, если человек находится за пределами Украины.

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Как выписать человека добровольно

Проще всего решить ситуацию, если человек соглашается быть снятым с регистрации. Но даже в этом случае не обойтись без формальностей.

"Для этого человек должен или приехать в Украину, или оформить заявление о снятии с регистрации в консульстве Украины за рубежом. Далее — передать документы представителю в Украине, который будет иметь нотариальную доверенность", — объясняет Босенко.

Итак, процедура выглядит так:

человек обращается в консульство и оформляет заявление о прекращении регистрации;

направляет оригиналы документов представителю в Украине;

представитель с доверенностью и документами обращается в ЦНАП или в исполнительный орган местной власти;

выписка оформляется административно.

Такая процедура требует слаженных действий и доверия между сторонами. Но если это невозможно или человек игнорирует обращение, придется действовать иначе.

Принудительная выписка

Второй путь — через суд. Но для него действуют четкие условия.

"Принудительная выписка через суд возможна только при условии, что человек не является собственником или совладельцем квартиры. И также не проживало в жилье более одного года", — подчеркивает Босенко.

Для этого надо собрать доказательства:

официальные запросы в адрес отсутствующего человека (например, заказные письма);

акты от ЖЭКа или ОСМД, подтверждающие отсутствие жильца;

свидетельства соседей о том, что человека давно не видели;

подтверждение пребывания за границей (справка, фото, данные из официальных баз).

В суде владелец просит признать, что человек утратил право пользования жильем. Если суд согласится, то решение станет основанием для обращения в орган регистрации и снятия человекас регистрации.

Можно ли восстановить регистрацию после принудительной выписки

Нужно понимать, что даже после судебного решения человек не теряет права на защиту. Если он узнает о выписке и считает ее неправомерной - имеет право обратиться в суд с требованием о восстановлении регистрации.

Такой случай — скорее исключение, чем правило, но он важен в контексте гарантий прав человека, который длительное время находился за пределами страны.

Кого нельзя выписать из квартиры во время военного положения

Закон также предусматривает категории людей, которых даже через суд нельзя выписать без согласия.

Это:

люди, работающие вахтовым методом или постоянно в командировках;

те, кто в экспедиции;

люди с инвалидностью, которые находятся в специальных учреждениях;

люди пожилого возраста, проживающие в домах престарелых;

заключенные;

пациенты, которые длительное время лечатся в больницах.

Если человек из этих категорий зарегистрирован в квартире, его нельзя снять с учета даже по решению суда.

Почему важно действовать правильно и через юристов

"Любая процедура, связанная с регистрацией или выпиской, — это о правах. Поэтому лучше действовать через адвоката или хотя бы получить консультацию. Особенно, когда речь о человеке за границей", — резюмирует Босенко.

Оформление выписки без нарушения прав другого человека — залог избежания будущих конфликтов, включая обжалование сделок купли-продажи, наследования или дарения.

Как сообщалось, в Украине теперь не обязательно иметь собственное жилье, чтобы получить прописку. Благодаря изменениям в законодательстве и цифровизации услуг, легализовать свое место жительства можно даже в дачных или арендованных домах.

Также мы рассказывали, что после развода нередко возникает проблема, когда бывший партнер остается зарегистрированным в квартире, принадлежащей другому. Это создает как юридические, так и бытовые трудности.