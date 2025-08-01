Сколько родственников можно прописать в квартире в Украине — какие условия и ограничения

ЦПАУ в Киеве. Фото: Алексей Самсонов, КГГА

Процедура регистрации места жительства (так называемой прописки) сохраняет свою ключевую роль, определяя доступ граждан к социальному обеспечению, медицинскому обслуживанию, образовательным возможностям и ряду других прав. И прописка родственников в квартире является распространенной практикой в Украине. В связи с этим, возникает актуальный вопрос о максимальном количестве людей, в частности близких родственников, которое можно официально зарегистрировать на одной жилой площади.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, сколько родственников можно прописать в квартире в 2025 году.

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Регистрация родственников в приватизированной квартире

В украинском законодательстве не установлено четкого максимального количества лиц, которых можно зарегистрировать в одном помещении. Теоретически, хоть 10, хоть 15 человек — если это родственники и не нарушаются санитарные нормы.

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Приватизированная квартира — это личная собственность, поэтому владелец сам решает, кого вписывать в регистрацию.

Для владельцев приватизированных квартир регистрация родственников не несет рисков по потере имущественных прав. Прописка не дает права собственности на жилье, а лишь подтверждает место жительства.

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Например, если вы прописываете брата, сестру, родителей или других родственников, они получают право проживать в квартире, но не могут претендовать на ее долю.

"В 2003 году прописка заменена термином регистрация, что означает просто отметку в паспорте о вашем месте жительства. И никаких оснований для приобретения чужого жилья в свою собственность не дает... Факт регистрации в квартире или доме не наделяет правом собственности на него. Ни на все жилье, ни на половину, ни на какую-то его долю", — подчеркивает адвокат Роман Симутин.

Для оформления регистрации нужны:

Письменное заявление. Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Документ, подтверждающий право собственности (договор купли-продажи, свидетельство о наследстве и т.д.). Согласие владельца (если регистрируется не владелец). Квитанция об уплате административного сбора.

Процедура проста и обычно решается за одно посещение Центра предоставления административных услуг (ЦПАУ) или через портал "Дія".

Особенности прописки в неприватизированной квартире

Ситуация с неприватизированным жильем сложнее. Если вы регистрируете родственника в такой квартире, он получает право участвовать в приватизации наравне с другими жильцами. Это может стать проблемой, если вы планируете приватизировать жилье в будущем, ведь каждый зарегистрированный будет иметь право на долю. Без согласия или официального отказа всех прописанных лиц приватизация будет невозможной.

Поэтому, если вы проживаете в неприватизированной квартире, стоит взвесить все риски перед тем, как прописывать родственников. Например, лучше избегать регистрации дальних родственников или посторонних лиц, если вы не уверены в их намерениях.

Сколько родственников можно прописать без согласия владельца

В 2025 году законодательство Украины оставляет в силе главное правило: все совершеннолетние лица должны быть прописаны только с согласия владельца. Иначе это будет нарушением ст. 29 Гражданского кодекса Украины и Закона "О свободе передвижения и свободном выборе места жительства".

Однако есть исключение: если речь идет о несовершеннолетних детях, которых родители хотят зарегистрировать по своему адресу, согласие собственника не требуется. То есть мать, проживающая в квартире, может без согласия других совладельцев прописать своего ребенка.

Это же правило не распространяется на других родственников — родителей, братьев, сестер, бабушек. Они могут быть зарегистрированы только после письменного согласия собственника жилья.

Регистрация родственников в арендованном жилье

Если вы арендуете квартиру и хотите прописать родственников, то без письменного согласия собственника жилья это невозможно. Арендатор, который сам не имеет регистрации, не имеет права передавать ее третьим лицам — даже ближайшим родственникам.

Эту норму еще раз подтвердили в МВД в разъяснении по "Правилам регистрации места жительства" — без официального договора аренды и разрешения владельца любая попытка регистрации будет признана незаконной.

Если владелец согласен — прописать родственников можно на срок до 6 месяцев (временно) или бессрочно, в зависимости от договоренностей. При этом каждого отдельно придется регистрировать через ЦПАУ или Дію.

Прописка родственников без регистрации права собственности

В 2025 году количество случаев, когда квартиры еще не имеют зарегистрированного права собственности (например, после наследства или покупки на этапе строительства), остается большим. Без оформленного права собственности ни одно лицо не может быть зарегистрировано по адресу.

Исключение — если это служебное жилье или общежитие, где действуют отдельные условия. Оформление права собственности является обязательным условием для регистрации даже ближайших родственников.

Какие последствия ждут за фиктивную регистрацию родственников

Одна из актуальных проблем — фиктивная регистрация. Некоторые граждане соглашаются прописывать родственников, которые фактически не проживают в квартире. Это может привести к:

увеличению налоговой нагрузки на владельца (особенно при субсидиях);

трудностям при продаже квартиры;

юридическим спорам, если родственники не хотят добровольно выписываться.

Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, фиктивная регистрация влечет за собой штраф от 1 700 до 3 400 грн (ст. 205 КУоАП). Если же обнаружат повторное нарушение — штраф может удвоиться.

Риски и преимущества прописки родственников

Прописка родственников в квартире имеет как плюсы, так и минусы. К преимуществам относятся:

Доступ к социальным услугам (медицинская помощь, образование, социальные выплаты). Возможность получить паспорт, ИНН или устроиться на работу. Упрощение семейных вопросов, например, оформление наследства.

Однако есть и риски:

В неприватизированной квартире прописанные родственники могут претендовать на приватизацию. В случае конфликтов снять родственника с регистрации возможно лишь через суд, если он не проживает в квартире более года. Большое количество прописанных лиц может вызвать неудобства, например, при продаже жилья.

Чтобы избежать проблем, следует четко согласовывать условия проживания с родственниками и, при необходимости, заключать письменные соглашения о порядке пользования жильем.

Как сообщалось, количество зарегистрированных в квартире людей может показаться простой формальностью, но это не так. На самом деле, оно значительно влияет на размер ваших коммунальных платежей, право на субсидии, а также на права собственника жилья и может иметь последствия в судебных спорах.

Также мы рассказывали, что из-за войны многие украинцы выехали за границу, что создало значительные трудности для их родственников в Украине. В частности, часто возникают проблемы с продажей или переоформлением недвижимости, ведь выехавшие люди остаются прописанными в помещениях, где они фактически не проживают.