Які права дає прописка у квартирі чи будинку — нюанси та ризики для власника

Жінка читає документи. Фото: Freepik

У повсякденному житті українці часто ототожнюють прописку (реєстрація місця проживання) з реальним володінням житлом. Насправді ж реєстрація місця проживання — це лише адміністративна дія.

Прописка — це зареєстроване у визначеному порядку місце проживання особи на території України, пояснює адвокат Алла Нерода. За її словами, кожен громадянин повинен мати зареєстровану адресу, що використовується, зокрема, для листування, судової підсудності чи нарахування виплат.

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Однак жодного права власності або спадкового права ця реєстрація не надає. Це лише констатація того, де особа фізично мешкає або має право перебувати.

Як проходить реєстрація місця проживання

Процедура прописки сьогодні відбувається в ЦНАПах або органах місцевої влади. Щоб зареєструвати місце проживання, особа повинна надати:

паспорт;

документи на житло;

квитанцію про сплату збору;

та обов’язково письмову згоду власника житла.

"У разі співвласності житла потрібна згода кожного з власників", — уточнює Нерода.

Без неї реєстрація неможлива. Але навіть якщо згода є, це не означає, що прописана особа отримує якісь майнові права.

Чи дає прописка право власності на житло

Це одне з найпоширеніших непорозумінь. Люди вважають, що якщо хтось зареєстрований у квартирі, то має на неї частку. Або що зможе успадкувати її, коли власник помре.

"Прописка не породжує жодного права власності і не створює підстав для спадкування", — підкреслює Нерода.

І навіть якщо людина проживає у житлі багато років, її статус не змінюється, поки не буде:

відповідного договору (купівлі-продажу, дарування, обміну);

заповіту або спадкового права за законом;

рішення суду;

законної підстави набути майно.

Прописка в квартирі і наслідки для власника

Реєстрація навіть близьких людей у власному житлі може обернутися складнощами. Ось кілька ризиків, про які попереджає Нерода:

Виселення лише через суд. Якщо людина відмовиться знімати реєстрацію добровільно — власник змушений звертатися до суду. Це довго, витратно і не завжди просто. Неповнолітні діти. Якщо прописали дитину — зняти її з реєстрації без дозволу органів опіки неможливо. Це блокує операції з нерухомістю. Продаж майна. Наявність прописаних осіб ускладнює нотаріальне оформлення договорів, і покупці часто відмовляються від таких об'єктів. Проблеми з документами. Усі штрафи, виклики до суду, повістки від ТЦК та СП надходять за місцем реєстрації — навіть якщо особа там не проживає.

Які права дає прописка насправді

Прописка не гарантує майнових прав, однак вона все ж має юридичну силу. Завдяки ній можна:

користуватись житлом (якщо це дозволено власником);

отримувати соцвиплати за місцем проживання;

обирати сімейного лікаря або оформлювати дитину в садок/школу;

користуватися правом голосу на виборах;

подавати до суду за місцем проживання відповідача.

Проте ці права — лише побічні. Жодне з них не перетворює особу на власника або спадкоємця майна.

Коли прописка є доцільною

Прописка виправдана в кількох випадках:

коли особа справді мешкає у приміщенні на законних умовах;

коли потрібно оформити статус ВПО, субсидії чи допомогу;

при необхідності мати юридичну адресу для листування або судових процедур.

Прописка може бути зручною, але для власника майна вона завжди несе потенційні ризики. У разі спору доведеться витрачати час і ресурси, щоб відновити контроль над власністю.

Як повідомлялось, реєстрація місця проживання в Україні впливає не лише на адміністративні питання, а й на фінансові. Кількість прописаних осіб у квартирі має значення для розрахунку комунальних платежів, отримання субсидій та вирішення судових спорів.

Також ми розповідали, що прописка є обов'язковою для доступу до соціальних послуг, освіти та медицини. Оскільки часто виникає потреба прописати родичів в одній квартирі, актуальним стає питання, скільки людей можна зареєструвати на одній житловій площі.