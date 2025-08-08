Прописка и унаследованное жилье — как влияет регистрация в квартире

Мужчина читает документы. Фото: Freepik

В Украине многие верят: если человек прописан в квартире или доме, то он автоматически имеет право на долю этой недвижимости после смерти владельца. Но действительно ли это так? Регистрация места жительства (так называемая прописка) может иметь значение, но не в том смысле, как думает большинство.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как прописка влияет на наследование, какие факторы играют ключевую роль и что говорит закон.

Что такое наследование по закону

Наследование в Украине происходит по двум основным сценариям: по завещанию или по закону, если завещания нет. По закону наследство распределяется между наследниками определенных очередей. К первой очереди относятся ближайшие родственники: дети (включая тех, которые были зачаты при жизни наследодателя и рождены после его смерти), муж или жена, которые пережили наследодателя, и родители.

Прописка в этом процессе не играет решающей роли. Она лишь подтверждает место жительства человека, но не влияет на право собственности на имущество.

"Сама регистрация, или как в народе говорят прописка, влияет исключительно в том случае, если вы пропустили 6 месяцев с даты смерти наследодателя и не успели подать вовремя заявление", — объясняет адвокат Мария Левченко.

Как прописка влияет на оформление наследства

Прописка может иметь значение только в контексте сроков оформления наследства. Законодательство устанавливает шестимесячный срок для подачи заявления о принятии наследства. Если наследник зарегистрирован по месту жительства наследодателя (например, проживал вместе в доме), это может упростить процесс, ведь считается, что он автоматически принял наследство.

Однако, если наследник зарегистрирован в другом месте, он должен подать заявление к нотариусу в течение шести месяцев. Иначе право на наследство может быть утрачено.

"А вот кто имеет право получать наследство, отмечается в очередях наследников. К первой очереди относят мужа/жену, детей и родителей умершего", — добавляет Мария Левченко.

Например, если дети наследодателя зарегистрированы в его доме, им не нужно отдельно подавать заявление, ведь они считаются принявшими наследство автоматически. Но если они проживают отдельно, обращение к нотариусу является обязательным.

Наследование по завещанию

Если наследодатель оставил завещание, прописка не имеет никакого значения. В завещании четко указано, кто и какую долю имущества получает. Однако есть исключения: малолетние, несовершеннолетние, нетрудоспособные дети, вдова/вдовец или родители имеют право на обязательную долю в наследстве, даже если их не включили в завещание. Эта доля составляет половину того, что они могли бы получить по закону.

Завещание позволяет наследодателю самостоятельно распределить имущество. Если в документе не указано конкретных долей, наследство между наследниками распределяется поровну.

Раздел совместного имущества супругов

Имущество, приобретенное супругами во время брака, считается общей совместной собственностью, если иное не указано в договоре или законе. Это означает, что при наследовании один из супругов, который пережил другого, имеет право на половину общего имущества. Прописка здесь также не влияет, ведь ключевым является факт брака и приобретение имущества во время него.

Имущество, полученное до брака или по наследству, не подлежит разделу как общая собственность. Например, если один из супругов получил квартиру в наследство, она не делится при наследовании.

Можно ли изменить доли в наследстве

Наследники могут договориться об изменении долей в наследстве. Для движимого имущества достаточно устного соглашения, но для недвижимости или транспортных средств требуется письменное соглашение, заверенное нотариусом. Без завещания доли наследников считаются равными, если наследодатель не указал иного.

Каждый наследник может требовать выделения своей доли в натуре. Например, если два брата наследуют дом без завещания, они имеют равные права на него.

Что не входит в наследство

В состав наследства входят все права и обязанности наследодателя, которые не прекращаются с его смертью. Однако есть исключения: личные неимущественные права, права на алименты, пенсии или возмещение вреда не передаются по наследству. Прописка также не входит в наследство, ведь это лишь административная регистрация.

Как оформить наследство

Оформление наследства происходит у государственного или частного нотариуса по месту открытия наследства (обычно это последнее место жительства наследодателя). Наследники должны подать заявление в течение шести месяцев, если они не проживают по месту прописки наследодателя.

Для оформления нужны документы, подтверждающие право на наследство: свидетельство о смерти, завещание (если есть), документы о родственных связях и право собственности на имущество.

Советы наследникам относительно действий после смерти родственника

Не медлите с оформлением. Подайте заявление к нотариусу в течение 6 месяцев. Проверьте наличие завещания. Это определяет порядок наследования. Выясните свою очередь наследников. Прописка — не критерий. Проконсультируйтесь с юристом. Если ситуация сложная, без этого не обойтись.

