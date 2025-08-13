Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Недвижимость Прописка в доме без согласия собственника — позволяет ли закон

Прописка в доме без согласия собственника — позволяет ли закон

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 04:20
Можно ли прописаться в доме без согласия собственника — что говорит закон в 2025 году
Мужчина читает документы. Фото: Unsplash

Прописка в Украине остается одним из ключевых условий для пользования государственными сервисами, банковскими продуктами и участия в официальных процедурах. Однако возникает вопрос — возможна ли регистрация места жительства в доме без разрешения владельца? Законодательство дает четкий ответ.

Действующие нормы законодательства предусматривают, что прописаться можно только в собственном жилье или с согласия его владельца или совладельцев, пишут "Факты ICTV". Любые другие способы, которые предусматривают регистрацию без разрешения, будут незаконными.

Реклама
Читайте также:

Как получить прописку с согласия владельца

Если человек не имеет собственной недвижимости, но получил согласие от владельца дома, то процедура регистрации достаточно проста. Есть два основных способа — онлайн и офлайн.

Онлайн через портал "Дія"

  1. Человек подает заявку на регистрацию места жительства.
  2. Владелец жилья получает электронный запрос на подтверждение согласия.
  3. После подтверждения информация автоматически передается в орган регистрации.

Офлайн в ЦПАУ

  1. Подача документов в бумажной форме.
  2. Согласие владельца подтверждается лично или нотариально.
  3. Обязательное предоставление правоустанавливающих документов на жилье.

Адвокат Роман Симутин отмечает, что даже факт длительной регистрации не дает никаких имущественных прав:

"Ни год, ни десять лет проживания в чужой квартире не сделают вас ее владельцем", — говорит эксперт.

Почему невозможно прописаться без согласия собственника

При регистрации места жительства обязательно подаются документы как регистрируемого лица, так и собственника жилья. Это паспорт, идентификационный код и документ, подтверждающий право собственности. Без этих данных ни один ЦПАУ или электронный сервис не оформит прописку.

Кроме того, с 1 декабря 2021 года владельцы получили дополнительные инструменты контроля. Согласно закону о декларировании и регистрации места жительства, они могут самостоятельно инициировать снятие лица с регистрации во внесудебном порядке.

Есть ли исключения из правила

Есть лишь несколько ситуаций, когда согласие владельца не требуется:

  • если речь идет о регистрации несовершеннолетних детей вместе с родителями;
  • если жилье находится в коммунальной или государственной собственности и лицо получило его официально;
  • если регистрация происходит в служебном или общежитии по решению администрации.

Однако даже в этих случаях действуют свои ограничения и требования к документам.

Какие риски для тех, кто регистрируется без согласия

Попытка прописаться без согласия владельца может расцениваться как подделка документов или мошенничество. Такие действия могут привести не только к аннулированию регистрации, но и к административной или уголовной ответственности.

"Оформляйте прописку только законным путем, ведь иначе можно получить не только отказ, но и проблемы с законом", — подчеркивает Симутин.

Как сообщалось, владение домом выходит за пределы физического контроля; это официально зарегистрированное право, предоставляющее вам полную юридическую защиту. Без надлежащего оформления документов могут возникнуть значительные проблемы при продаже, дарении, наследовании или легализации недвижимости.

Также часто ошибочно считают, что регистрация места жительства в Украине автоматически дает право на долю недвижимости после смерти владельца. На самом деле, прописка не является основанием для наследования и не предоставляет лицу никаких имущественных прав на жилье.

госрегистрация недвижимость прописка дом собственность
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации