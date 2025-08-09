Ціни на будинки в горах України — де дешево купити житло у серпні

Будинки у Карпатах. Фото: flombu.com

Ринок заміської нерухомості в Карпатах у серпні 2025 року знову ожив. Після спаду попиту навесні, літо принесло відчутне пожвавлення: українці активно шукали хати в горах як для втечі від спеки, так і для інвестицій. Ціни зросли, але не всюди.

Редакція Новини.LIVE розповідає, де найдорожчі будинки в Карпатах, де можна знайти бюджетні варіанти, які фактори впливають на ціну та що прогнозують експерти.

Реклама

Читайте також:

Де в Карпатах найдорожчі будинки

За даними порталу OLX Нерухомість, найвищі ціни традиційно зафіксовано у популярних туристичних місцях: Буковелі, Яремче, Верховині, Татарові та Східниці. Там вартість житла з видом на гори, поруч із лісом і джерелами, зросла на 10-15% у порівнянні з весною 2025 року.

У Буковелі ціна за будинок площею 120-150 кв. м із землею стартує від 250 тис. доларів і сягає 400 тис. доларів за нові котеджі з ремонтом та сауною.

Будинок у Буковелі за 162 500 дол. Фото: dim.ria

У Яремче будинки коштують трохи дешевше — від 120 до 200 тис. доларів, залежно від розташування й стану.

Будинок в Яремче за 160 000 дол. Фото: rieltor.ua

"Таке зростання пов’язане не лише з туризмом, а й з обмеженою пропозицією — місць під нове будівництво все менше. Особливою популярністю користуються котеджі з панорамними вікнами, дерев’яні хати в етностилі та будинки з автономними системами енергозабезпечення", — наголошують експерти ресурсу Буковель.info.

Де будинки в Карпатах найдешевші

На противагу курортам, у маловідомих селах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей можна знайти будинки від 10 до 20 тис. доларів. Наприклад:

у селах біля Воловця будинок із землею коштує від 8 000 доларів;

у гірських районах Сколівщини — від 12 000 доларів;

у глибоких селах Рахівщини — від 15 000 доларів.

Такі будинки часто потребують ремонту, але мають великі ділянки та гарне розташування. Їх купують або як дачі, або під реконструкцію.

Попит на будинки в Карпатах

Із початком літа інтерес до карпатської нерухомості суттєво зріс. За даними платформи LUN, кількість запитів на купівлю будинків у гірських районах збільшилася на 28% у червні-липні 2025 року.

"Серед основних покупців — жителі Києва, Львова, Дніпра, а також представники ІТ-сфери. Їх цікавить не просто житло, а можливість працювати та відпочивати в одному місці", — зазначає експертка ринку нерухомості Вікторія Берещак.

Які будинки в Карпатах купують найчастіше

Популярністю користуються нові будинки площею 100-150 кв. м із готовим ремонтом, а також старі дерев’яні хати з піччю, глиняною штукатуркою та великою садибою. Водночас спостерігається новий тренд — попит на енергоефективні будинки з сонячними панелями та власними свердловинами.

Також у моді будинки, збудовані з екологічних матеріалів — саман, брус, клеєне дерево. Покупці дедалі більше звертають увагу не лише на ціну, а й на якість будівництва, вік, наявність документації та зручний під’їзд.

Що впливає на ціну будинку в Карпатах

Є кілька факторів, які найсильніше впливають на вартість:

Віддаленість від туристичних маршрутів. Чим ближче до курортів — тим дорожче. Панорамний краєвид. Навіть одна гірська вершина у вікні може додати 10-20 тис. доларів до ціни. Стан будинку. Новобудови з ремонтом автоматично дорожчі на 30-40%. Під’їзні шляхи. Якщо до хати можна доїхати асфальтом — ціна зростає. Інфраструктура. Поблизу магазинів, лікарні чи школи будинки мають вищу вартість.

Як змінилися ціни

У порівнянні з серпнем 2024 року, середня ціна на будинки в Карпатах зросла на 12%. У курортних регіонах — на 15-18%, у глибоких селах — лише на 3-5%.

Очікується, що у вересні-жовтні середня ціна знизиться на 5-7% — традиційне сезонне затишшя. Але вже в грудні попит знову почне зростати — ближче до новорічних свят.

Проте на по-справжньому цікаві об’єкти ціни триматимуться стабільно, особливо у місцях із краєвидами та біля туристичних маршрутів.

Як повідомлялось, після початку повномасштабного вторгнення попит на невеликі будинки в Карпатах значно зріс. Загроза обстрілів у містах і прагнення жити ближче до природи спонукали багатьох українців шукати спокій у горах. Найбільшою популярністю користуються компактні будинки площею 50-60 квадратних метрів, що ідеально підходять для двох осіб.

Також ми ділились добіркою цікавих локацій в Яремче, які обов'язково варто побачити.