Що цікавого подивитись в Яремче — підбірка локацій

Краєвиди Яремче. Фото: tripadvisor.com

Яремче — невелике унікальне містечко в Карпатах, яке туристи обожнюють туристи. Воно дуже популярне та відносно безпечне.

Блогерка misss_tanya._ в TikTok поділилася цікавими локаціями, які варто побачити кожному.

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Де побувати в Яремче

Мандрівниця порадила обов'язково відвідати скелю "Слон". З неї відкриваються неймовірні краєвиди на Карпати та річку Прут. Тут можна влаштувати невеликий пікнік та насолодитися красою природи.

Україна також порекомендувала подивитися каскадний водоспад Пробій. Красою карпатської природи можна насолодитися на мосту, що пролягає над водоспадом. Проте течія Пробою дуже швидка, а брили слизькі, тож туристам варто бути обережніше.

На території готелю "Ведмежа гора" є контактний екопарк. Тваринки тут живуть у напіввільних умовах. Він є домом для лосів, косуль, диких кабанів та оленів. Деяких тварин можна погладити та погодувати.

Туристам також варто відвідати величезний сувенірний ринок. Тут кожен знайде подарунок рідним та друзям на свій смак та гаманець.

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