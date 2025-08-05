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Главная Туризм Летний отпуск в Яремче — что интересного посмотреть

Летний отпуск в Яремче — что интересного посмотреть

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 20:42
Что интересного посмотреть в Яремче - подборка локаций
Пейзажи Яремче. Фото: tripadvisor.com

Яремче — небольшой уникальный городок в Карпатах, который туристы обожают туристы. Он очень популярный и относительно безопасный.

Блогер misss_tanya._ в TikTok поделилась интересными локациями, которые стоит увидеть каждому.

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Путешественница посоветовала обязательно посетить скалу "Слон". С нее открываются невероятные виды на Карпаты и реку Прут. Здесь можно устроить небольшой пикник и насладиться красотой природы.

Украина также порекомендовала посмотреть каскадный водопад Пробий. Красотой карпатской природы можно насладиться на мосту, который пролегает над водопадом. Однако течение Пробоя очень быстрое, а глыбы скользкие, поэтому туристам стоит быть осторожнее.

На территории отеля "Медвежья гора" есть контактный экопарк. Животные здесь живут в полусвободных условиях. Он является домом для лосей, косуль, диких кабанов и оленей. Некоторых животных можно погладить и покормить.

Туристам также стоит посетить огромный сувенирный рынок. Здесь каждый найдет подарок родным и друзьям на свой вкус и кошелек.

Ранее мы писали, где можно хорошо отдохнуть у воды в Украине. Также мы рассказывали, где искупаться недалеко от Львова.

отдых путешествие Карпаты природа Украина туризм
Маргарита Рыбакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рыбакова
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