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Головна Туризм Собори, озеро та старе місто — що подивитися у Тернополі

Собори, озеро та старе місто — що подивитися у Тернополі

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 11:15
Що подивитися в Тернополі за один день
Краєвиди Тернополя. Фото: freepik.com

Тернопіль — місто, що зачаровує з першого погляду. Тут гармонійно поєднуються спокій озера, велич старовинних соборів і затишок вуличок старого міста.

Маршрутом поділилася користувачка kyiv_love_live в TikTok.

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Екскурсію містом варто починати з центру та його головної вулиці Валова. Тут неймовірна архітектура із цікавими дрібничками.  Можна зазирнути в Італійський дворик за адресою: Бульвар Тараса Шевченка, 1.

Наступною локацією в маршруті є Тернопільський катедральний собор. Він є однією з найцінніших пам'яток міста.

Також варто обов'язково побувати на Тернопільському озері. Тут можна поплавати на катері чи кораблику за символічну суму — 150 гривень. 

Після катання можна прогулятися набережною та місцевими "Єлисейськими полями". З них відкривається неймовірний краєвид на озеро.

Раніше ми писали, де можна добре відпочити біля води в Україні. Також ми розповідали, де покупатись неподалік Львова.

подорож Тернопіль Україна туризм архітектура
Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
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