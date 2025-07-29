Что посмотреть в Тернополе за один день

Соборы, озеро и старый город — что посмотреть в Тернополе
Тернополь — город, который очаровывает с первого взгляда. Здесь гармонично сочетаются спокойствие озера, величие старинных соборов и уют улочек старого города.
Маршрутом поделилась пользовательница kyiv_love_live в TikTok.
Почему стоит побывать в Тернополе
Экскурсию по городу стоит начинать с центра и его главной улицы Валовая. Здесь невероятная архитектура с интересными безделушками. Можно заглянуть в Итальянский дворик по адресу: Бульвар Тараса Шевченко, 1.
Следующей локацией в маршруте является Тернопольский кафедральный собор. Он является одной из самых ценных достопримечательностей города.
Также стоит обязательно побывать на Тернопольском озере. Здесь можно поплавать на катере или кораблике за символическую сумму — 150 гривен.
После катания можно прогуляться по набережной и местными "Елисейскими полями". С них открывается невероятный вид на озеро.
@kyiv_love_live
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