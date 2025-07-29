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Главная Туризм Соборы, озеро и старый город — что посмотреть в Тернополе

Соборы, озеро и старый город — что посмотреть в Тернополе

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 11:15
Что посмотреть в Тернополе за один день
Пейзажи Тернополя. Фото: freepik.com

Тернополь — город, который очаровывает с первого взгляда. Здесь гармонично сочетаются спокойствие озера, величие старинных соборов и уют улочек старого города.

Маршрутом поделилась пользовательница kyiv_love_live в TikTok.

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Почему стоит побывать в Тернополе

Экскурсию по городу стоит начинать с центра и его главной улицы Валовая. Здесь невероятная архитектура с интересными безделушками. Можно заглянуть в Итальянский дворик по адресу: Бульвар Тараса Шевченко, 1.

Следующей локацией в маршруте является Тернопольский кафедральный собор. Он является одной из самых ценных достопримечательностей города.

Также стоит обязательно побывать на Тернопольском озере. Здесь можно поплавать на катере или кораблике за символическую сумму — 150 гривен.

После катания можно прогуляться по набережной и местными "Елисейскими полями". С них открывается невероятный вид на озеро.

Ранее мы писали, где можно хорошо отдохнуть у воды в Украине. Также мы рассказывали, где искупаться недалеко от Львова.

путешествие Тернополь Украина туризм архитектура
Маргарита Рыбакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рыбакова
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