Цены на дома в горах — сколько денег надо отдать за покупку

Цены на дома в горах — сколько денег надо отдать за покупку

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 15:15
Цены на дома в горах Украины — где дешево купить жилье в августе
Дома в Карпатах. Фото: flombu.com

Рынок загородной недвижимости в Карпатах в августе 2025 года снова ожил. После спада спроса весной, лето принесло ощутимое оживление: украинцы активно искали дома в горах как для побега от жары, так и для инвестиций. Цены выросли, но не везде.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, где самые дорогие дома в Карпатах, где можно найти бюджетные варианты, какие факторы влияют на цену и что прогнозируют эксперты.

Где в Карпатах самые дорогие дома

По данным портала OLX Нерухомість, самые высокие цены традиционно зафиксированы в популярных туристических местах: Буковеле, Яремче, Верховине, Татарове и Сходнице. Там стоимость жилья с видом на горы, рядом с лесом и источниками, выросла на 10-15% по сравнению с весной 2025 года.

В Буковеле цена за дом площадью 120-150 кв. м с землей стартует от 250 тыс. долларов и достигает 400 тыс. долларов за новые коттеджи с ремонтом и сауной.

 

Цены на дома в горах — сколько денег надо отдать за покупку - фото 1
Дом в Буковеле за 162 500 долл. Фото: dim.ria

В Яремче дома стоят немного дешевле — от 120 до 200 тыс. долларов, в зависимости от расположения и состояния.

 

Цены на дома в горах — сколько денег надо отдать за покупку - фото 2
Дом в Яремче за 160 000 долл. Фото: rieltor.ua

"Такой рост связан не только с туризмом, но и с ограниченным предложением — мест под новое строительство все меньше. Особой популярностью пользуются коттеджи с панорамными окнами, деревянные дома в этностиле и дома с автономными системами энергообеспечения", — отмечают эксперты ресурса Буковель.info.

Где дома в Карпатах самые дешевые

В противовес курортам, в малоизвестных селах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей можно найти дома от 10 до 20 тыс. долларов. Например:

  • в селах возле Воловца дом с землей стоит от 8 000 долларов;
  • в горных районах Сколевщины — от 12 000 долларов;
  • в глубоких селах Раховщины — от 15 000 долларов.

Такие дома часто нуждаются в ремонте, но имеют большие участки и хорошее расположение. Их покупают или как дачи, или под реконструкцию.

Спрос на дома в Карпатах

С началом лета интерес к карпатской недвижимости существенно вырос. По данным платформы LUN, количество запросов на покупку домов в горных районах увеличилось на 28% в июне-июле 2025 года.

"Среди основных покупателей — жители Киева, Львова, Днепра, а также представители ІТ-сферы. Их интересует не просто жилье, а возможность работать и отдыхать в одном месте", — отмечает эксперт рынка недвижимости Виктория Берещак.

Какие дома в Карпатах покупают чаще всего

Популярностью пользуются новые дома площадью 100-150 кв. м с готовым ремонтом, а также старые деревянные дома с печью, глиняной штукатуркой и большой усадьбой. В то же время наблюдается новый тренд — спрос на энергоэффективные дома с солнечными панелями и собственными скважинами.

Также в моде дома, построенные из экологических материалов — саман, брус, клееное дерево. Покупатели все больше обращают внимание не только на цену, но и на качество строительства, возраст, наличие документации и удобный подъезд.

Что влияет на цену дома в Карпатах

Есть несколько факторов, которые сильнее всего влияют на стоимость:

  1. Удаленность от туристических маршрутов. Чем ближе к курортам — тем дороже.
  2. Панорамный вид из окна. Даже одна горная вершина в окне может добавить 10-20 тыс. долларов к цене.
  3. Состояние дома. Новостройки с ремонтом автоматически дороже на 30-40%.
  4. Подъездные пути. Если к дому можно доехать по асфальту — цена растет.
  5. Инфраструктура. Вблизи магазинов, больницы или школы дома имеют более высокую стоимость.

Как изменились цены

По сравнению с августом 2024 года, средняя цена на дома в Карпатах выросла на 12%. В курортных регионах — на 15-18%, в глубоких селах — только на 3-5%.

Ожидается, что в сентябре-октябре средняя цена снизится на 5-7% — традиционное сезонное затишье. Но уже в декабре спрос снова начнет расти — ближе к новогодним праздникам.

Однако на по-настоящему интересные объекты цены будут держаться стабильно, особенно в местах с видами и возле туристических маршрутов.

Как сообщалось, после начала полномасштабного вторжения спрос на небольшие дома в Карпатах значительно вырос. Угроза обстрелов в городах и стремление жить ближе к природе побудили многих украинцев искать покой в горах. Наибольшей популярностью пользуются компактные дома площадью 50-60 квадратных метров, идеально подходящие для двух человек.

Также мы делились подборкой интересных локаций в Яремче, которые обязательно стоит увидеть.

Карпаты недвижимость горы цены дом
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
