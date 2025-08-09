Цены на дома в горах Украины — где дешево купить жилье в августе

Цены на дома в горах — сколько денег надо отдать за покупку
Рынок загородной недвижимости в Карпатах в августе 2025 года снова ожил. После спада спроса весной, лето принесло ощутимое оживление: украинцы активно искали дома в горах как для побега от жары, так и для инвестиций. Цены выросли, но не везде.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, где самые дорогие дома в Карпатах, где можно найти бюджетные варианты, какие факторы влияют на цену и что прогнозируют эксперты.
Где в Карпатах самые дорогие дома
По данным портала OLX Нерухомість, самые высокие цены традиционно зафиксированы в популярных туристических местах: Буковеле, Яремче, Верховине, Татарове и Сходнице. Там стоимость жилья с видом на горы, рядом с лесом и источниками, выросла на 10-15% по сравнению с весной 2025 года.
В Буковеле цена за дом площадью 120-150 кв. м с землей стартует от 250 тыс. долларов и достигает 400 тыс. долларов за новые коттеджи с ремонтом и сауной.
В Яремче дома стоят немного дешевле — от 120 до 200 тыс. долларов, в зависимости от расположения и состояния.
"Такой рост связан не только с туризмом, но и с ограниченным предложением — мест под новое строительство все меньше. Особой популярностью пользуются коттеджи с панорамными окнами, деревянные дома в этностиле и дома с автономными системами энергообеспечения", — отмечают эксперты ресурса Буковель.info.
Где дома в Карпатах самые дешевые
В противовес курортам, в малоизвестных селах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей можно найти дома от 10 до 20 тыс. долларов. Например:
- в селах возле Воловца дом с землей стоит от 8 000 долларов;
- в горных районах Сколевщины — от 12 000 долларов;
- в глубоких селах Раховщины — от 15 000 долларов.
Такие дома часто нуждаются в ремонте, но имеют большие участки и хорошее расположение. Их покупают или как дачи, или под реконструкцию.
Спрос на дома в Карпатах
С началом лета интерес к карпатской недвижимости существенно вырос. По данным платформы LUN, количество запросов на покупку домов в горных районах увеличилось на 28% в июне-июле 2025 года.
"Среди основных покупателей — жители Киева, Львова, Днепра, а также представители ІТ-сферы. Их интересует не просто жилье, а возможность работать и отдыхать в одном месте", — отмечает эксперт рынка недвижимости Виктория Берещак.
Какие дома в Карпатах покупают чаще всего
Популярностью пользуются новые дома площадью 100-150 кв. м с готовым ремонтом, а также старые деревянные дома с печью, глиняной штукатуркой и большой усадьбой. В то же время наблюдается новый тренд — спрос на энергоэффективные дома с солнечными панелями и собственными скважинами.
Также в моде дома, построенные из экологических материалов — саман, брус, клееное дерево. Покупатели все больше обращают внимание не только на цену, но и на качество строительства, возраст, наличие документации и удобный подъезд.
Что влияет на цену дома в Карпатах
Есть несколько факторов, которые сильнее всего влияют на стоимость:
- Удаленность от туристических маршрутов. Чем ближе к курортам — тем дороже.
- Панорамный вид из окна. Даже одна горная вершина в окне может добавить 10-20 тыс. долларов к цене.
- Состояние дома. Новостройки с ремонтом автоматически дороже на 30-40%.
- Подъездные пути. Если к дому можно доехать по асфальту — цена растет.
- Инфраструктура. Вблизи магазинов, больницы или школы дома имеют более высокую стоимость.
Как изменились цены
По сравнению с августом 2024 года, средняя цена на дома в Карпатах выросла на 12%. В курортных регионах — на 15-18%, в глубоких селах — только на 3-5%.
Ожидается, что в сентябре-октябре средняя цена снизится на 5-7% — традиционное сезонное затишье. Но уже в декабре спрос снова начнет расти — ближе к новогодним праздникам.
Однако на по-настоящему интересные объекты цены будут держаться стабильно, особенно в местах с видами и возле туристических маршрутов.
Как сообщалось, после начала полномасштабного вторжения спрос на небольшие дома в Карпатах значительно вырос. Угроза обстрелов в городах и стремление жить ближе к природе побудили многих украинцев искать покой в горах. Наибольшей популярностью пользуются компактные дома площадью 50-60 квадратных метров, идеально подходящие для двух человек.
Также мы делились подборкой интересных локаций в Яремче, которые обязательно стоит увидеть.
