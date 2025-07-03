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Головна Нерухомість Дім на двох у Карпатах — які ціни встановили продавці

Дім на двох у Карпатах — які ціни встановили продавці

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 11:05
Ціни на будинки для двох в Карпатах — де дешевше купувати у липні 2025 року
Будинок у Карпатах. Фото: karpaty-dream.com.ua

Попит на невеликі будинки у Карпатах стрімко зріс. Війна, постійна загроза обстрілів у містах та бажання жити ближче до природи — усе це змусило багатьох українців шукати затишне місце в горах. Особливо популярними стали компактні будинки для двох — 50-60 квадратних метрів.

Редакція Новини.LIVE розповідає про актуальні ціни на будинки для двох в Карпатах у липні 2025 року.

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Що таке Карпати

Українські Карпати — це гірський регіон, який охоплює чотири області України:

  1. Закарпатська. Включає такі популярні локації, як Ужгород, Мукачево, Рахів, Свалява та курортні села, як-от Пилипець і Славське.
  2. Івано-Франківська. Найвідоміші місця — Яремче, Буковель, Поляниця, Косів, Верховина, Коломия.
  3. Львівська. Славське, Сколе, Трускавець і Дрогобич — популярні для туризму та купівлі нерухомості.
  4. Чернівецька. Менш популярна, але включає такі місця, як Вижниця та Путила, які приваблюють спокоєм і нижчими цінами.

Ці області формують Карпатський регіон, де кожен куточок має свої особливості, клімат і ціновий діапазон на нерухомість.

Чому Карпати — особливе місце для будинку

Карпати приваблюють не лише туристів, а й тих, хто хоче мати власний куточок серед гір. Будинок на 50-60 кв. м — ідеальний для пари, яка шукає компактне житло для відпочинку чи постійного проживання. 

Такі будинки зазвичай мають 1-2 спальні, кухню, ванну та терасу з видом на гори. Зараз попит на таку нерухомість зростає, що впливає на ціни, особливо в популярних туристичних зонах.

Ціни на будинки в Карпатах 

Станом на липень 2025 року, ціни на невеликі будинки площею 50-60 кв. м у Карпатах суттєво відрізняються залежно від локації, стану житла, під’їзду, наявності комунікацій та панорами з вікна.

Середня ціна за квадратний метр, за даними порталу OLX Нерухомість, становить від 310 до 430 дол., залежно від регіону, матеріалів та рівня комфорту. 

Найдешевші варіанти — від 14 000 до 25 000 дол. Розташовані у віддалених селах Закарпаття, Івано-Франківщини та Буковини. Часто це старі дерев'яні хати, які потребують ремонту.

Наприклад, у селах Верховинського району — можна знайти будинок за 15 000 дол., але без зручностей.

 

Дім на двох у Карпатах — які ціни встановили продавці - фото 1
Будинок за 15 000 дол. Фото: OLX

 

Середній сегмент — від 28 000 до 45 000 дол. Більшість пропозицій у цьому ціновому діапазоні — це будинки з ремонтом, комунікаціями, доступом до дороги. Наприклад, у селі Яблуниця можна придбати цілком пристойний будинок на 55 кв. м за 35 000 дол.

 

Дім на двох у Карпатах — які ціни встановили продавці - фото 2
Будинок за 35 000 дол. Фото: OLX

 

Найдорожчі варіанти — від 50 000 до 70 000 дол. Це сучасні котеджі біля Буковелю, Татарова, Ворохти, Славського. Найдорожче — у безпосередній близькості до підйомників. Так, будинок на 60 кв. м біля Буковелю може коштувати від 65 000 дол.

 

Дім на двох у Карпатах — які ціни встановили продавці - фото 3
Будинок за 65 000 дол. Фото: OLX

 

Динаміка цін 

За останні пів року ціни на будинки в Карпатах зросли на 4-8% у доларах через зростання попиту, інфляцію та подорожчання будівельних матеріалів.

У туристичних центрах, таких як Яремче та Буковель (Івано-Франківська область), зростання цін склало 6-8%, тоді як у менш популярних селах, як Пістинь чи Попельники, — 4-5%.

Фактори, що впливають на ціну

Ціна будинку залежить від кількох факторів:

  1. Локація. Близькість до курортів, як Буковель, підвищує ціну на 20-30%.
  2. Матеріали. Будинки з газобетону в середньому коштують 310 дол./кв. м, тоді як із натурального каменю — 836 дол./кв. м.
  3. Оздоблення. Будинки "під ключ" з ремонтом і меблями на 15-20% дорожчі, ніж у стані "сирець".
  4. Комунікації. Наявність газу, води, електрики (10-12 кВт) і септика додає 2-5 тис. дол. 
  5. Ділянка. Велика ділянка (10-50 соток) збільшує ціну на 2-7 тис. дол.

Що ще варто знати українцям

Українці дедалі частіше відкривають для себе мальовничі куточки рідної країни, адже внутрішній туризм стрімко набирає обертів. Громадяни виявляють підвищений інтерес до подорожей, а гори Карпат та морське узбережжя залишаються найбажанішими напрямками для відпочинку.

Також ми розповідали, що варіанти проживання у Буковелі варіюються від доступних хостелів до розкішних готелів із видом на Говерлу, задовольняючи будь-який бюджет.

Карпати нерухомість Закарпаття Івано-Франківська область будинок
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
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