Ціни на будинки для двох в Карпатах — де дешевше купувати у липні 2025 року

Будинок у Карпатах. Фото: karpaty-dream.com.ua

Попит на невеликі будинки у Карпатах стрімко зріс. Війна, постійна загроза обстрілів у містах та бажання жити ближче до природи — усе це змусило багатьох українців шукати затишне місце в горах. Особливо популярними стали компактні будинки для двох — 50-60 квадратних метрів.

Редакція Новини.LIVE розповідає про актуальні ціни на будинки для двох в Карпатах у липні 2025 року.

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Що таке Карпати

Українські Карпати — це гірський регіон, який охоплює чотири області України:

Закарпатська. Включає такі популярні локації, як Ужгород, Мукачево, Рахів, Свалява та курортні села, як-от Пилипець і Славське. Івано-Франківська. Найвідоміші місця — Яремче, Буковель, Поляниця, Косів, Верховина, Коломия. Львівська. Славське, Сколе, Трускавець і Дрогобич — популярні для туризму та купівлі нерухомості. Чернівецька. Менш популярна, але включає такі місця, як Вижниця та Путила, які приваблюють спокоєм і нижчими цінами.

Ці області формують Карпатський регіон, де кожен куточок має свої особливості, клімат і ціновий діапазон на нерухомість.

Чому Карпати — особливе місце для будинку

Карпати приваблюють не лише туристів, а й тих, хто хоче мати власний куточок серед гір. Будинок на 50-60 кв. м — ідеальний для пари, яка шукає компактне житло для відпочинку чи постійного проживання.

Такі будинки зазвичай мають 1-2 спальні, кухню, ванну та терасу з видом на гори. Зараз попит на таку нерухомість зростає, що впливає на ціни, особливо в популярних туристичних зонах.

Ціни на будинки в Карпатах

Станом на липень 2025 року, ціни на невеликі будинки площею 50-60 кв. м у Карпатах суттєво відрізняються залежно від локації, стану житла, під’їзду, наявності комунікацій та панорами з вікна.

Середня ціна за квадратний метр, за даними порталу OLX Нерухомість, становить від 310 до 430 дол., залежно від регіону, матеріалів та рівня комфорту.

Найдешевші варіанти — від 14 000 до 25 000 дол. Розташовані у віддалених селах Закарпаття, Івано-Франківщини та Буковини. Часто це старі дерев'яні хати, які потребують ремонту.

Наприклад, у селах Верховинського району — можна знайти будинок за 15 000 дол., але без зручностей.

Будинок за 15 000 дол. Фото: OLX

Середній сегмент — від 28 000 до 45 000 дол. Більшість пропозицій у цьому ціновому діапазоні — це будинки з ремонтом, комунікаціями, доступом до дороги. Наприклад, у селі Яблуниця можна придбати цілком пристойний будинок на 55 кв. м за 35 000 дол.

Будинок за 35 000 дол. Фото: OLX

Найдорожчі варіанти — від 50 000 до 70 000 дол. Це сучасні котеджі біля Буковелю, Татарова, Ворохти, Славського. Найдорожче — у безпосередній близькості до підйомників. Так, будинок на 60 кв. м біля Буковелю може коштувати від 65 000 дол.

Будинок за 65 000 дол. Фото: OLX

Динаміка цін

За останні пів року ціни на будинки в Карпатах зросли на 4-8% у доларах через зростання попиту, інфляцію та подорожчання будівельних матеріалів.

У туристичних центрах, таких як Яремче та Буковель (Івано-Франківська область), зростання цін склало 6-8%, тоді як у менш популярних селах, як Пістинь чи Попельники, — 4-5%.

Фактори, що впливають на ціну

Ціна будинку залежить від кількох факторів:

Локація. Близькість до курортів, як Буковель, підвищує ціну на 20-30%. Матеріали. Будинки з газобетону в середньому коштують 310 дол./кв. м, тоді як із натурального каменю — 836 дол./кв. м. Оздоблення. Будинки "під ключ" з ремонтом і меблями на 15-20% дорожчі, ніж у стані "сирець". Комунікації. Наявність газу, води, електрики (10-12 кВт) і септика додає 2-5 тис. дол. Ділянка. Велика ділянка (10-50 соток) збільшує ціну на 2-7 тис. дол.

Що ще варто знати українцям

Українці дедалі частіше відкривають для себе мальовничі куточки рідної країни, адже внутрішній туризм стрімко набирає обертів. Громадяни виявляють підвищений інтерес до подорожей, а гори Карпат та морське узбережжя залишаються найбажанішими напрямками для відпочинку.

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