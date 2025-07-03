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Главная Недвижимость Дом на двоих в Карпатах — какие цены установили продавцы

Дом на двоих в Карпатах — какие цены установили продавцы

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 11:05
Цены на дома для двоих в Карпатах — где дешевле покупать в июле 2025 года
Дом в Карпатах. Фото: karpaty-dream.com.ua

Спрос на небольшие дома в Карпатах стремительно вырос. Война, постоянная угроза обстрелов в городах и желание жить ближе к природе — все это заставило многих украинцев искать уютное место в горах. Особенно популярными стали компактные дома для двоих — 50-60 квадратных метров.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об актуальных ценах на дома для двоих в Карпатах в июле 2025 года.

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Что такое Карпаты

Украинские Карпаты — это горный регион, который охватывает четыре области Украины:

  1. Закарпатская. Включает такие популярные локации, как Ужгород, Мукачево, Рахов, Свалява и курортные села, такие как Пилипец и Славское.
  2. Ивано-Франковская. Самые известные места — Яремче, Буковель, Поляниця, Косов, Верховина, Коломыя.
  3. Львовская. Славское, Сколе, Трускавец и Дрогобыч — популярные для туризма и покупки недвижимости.
  4. Черновицкая. Менее популярна, но включает такие места, как Вижница и Путила, которые привлекают спокойствием и более низкими ценами.

Эти области формируют Карпатский регион, где каждый уголок имеет свои особенности, климат и ценовой диапазон на недвижимость.

Почему Карпаты — особое место для дома

Карпаты привлекают не только туристов, но и тех, кто хочет иметь собственный уголок среди гор. Дом на 50-60 кв. м — идеальный для пары, которая ищет компактное жилье для отдыха или постоянного проживания.

Такие дома обычно имеют 1-2 спальни, кухню, ванную и террасу с видом на горы. Сейчас спрос на такую недвижимость растет, что влияет на цены, особенно в популярных туристических зонах.

Цены на дома в Карпатах

По состоянию на июль 2025 года, цены на небольшие дома площадью 50-60 кв. м в Карпатах существенно отличаются в зависимости от локации, состояния жилья, подъезда, наличия коммуникаций и панорамы из окна.

Средняя цена за квадратный метр, по данным портала OLX Недвижимость, составляет от 310 до 430 долл. в зависимости от региона, материалов и уровня комфорта.

Самые дешевые варианты — от 14 000 до 25 000 долл. Расположены в отдаленных селах Закарпатья, Ивано-Франковской области и Буковины. Часто это старые деревянные дома, которые нуждаются в ремонте.

Например, в селах Верховинского района - можно найти дом за 15 000 долл., но без удобств.

 

Дом на двоих в Карпатах — какие цены установили продавцы - фото 1
Дом за 15 000 долл. Фото: OLX

 

Средний сегмент — от 28 000 до 45 000 долл. Большинство предложений в этом ценовом диапазоне — это дома с ремонтом, коммуникациями, доступом к дороге. Например, в селе Яблуница можно приобрести вполне приличный дом на 55 кв. м за 35 000 долл.

 

Дом на двоих в Карпатах — какие цены установили продавцы - фото 2
Дом за 35 000 долл. Фото: OLX

 

Самые дорогие варианты — от 50 000 до 70 000 долл. Это современные коттеджи возле Буковеля, Татарова, Ворохты, Славского. Самое дорогое — в непосредственной близости к подъемникам. Так, дом на 60 кв. м возле Буковеля может стоить от 65 000 долл.

 

Дом на двоих в Карпатах — какие цены установили продавцы - фото 3
Дом за 65 000 долл. Фото: OLX

 

Динамика цен

За последние полгода цены на дома в Карпатах выросли на 4-8% в долларах из-за роста спроса, инфляции и подорожания строительных материалов.

В туристических центрах, таких как Яремче и Буковель (Ивано-Франковская область), рост цен составил 6-8%, тогда как в менее популярных селах, как Пистынь или Попельники, — 4-5%.

Факторы, влияющие на цену

Цена дома зависит от нескольких факторов:

  1. Локация. Близость к курортам, как Буковель, повышает цену на 20-30%.
  2. Материалы. Дома из газобетона в среднем стоят 310 долл./кв. м, тогда как из натурального камня — 836 долл./кв. м.
  3. Отделка. Дома "под ключ" с ремонтом и мебелью на 15-20% дороже, чем в состоянии "сырец".
  4. Коммуникации. Наличие газа, воды, электричества (10-12 кВт) и септика добавляет 2-5 тыс. долл.
  5. Участок. Большой участок (10-50 соток) увеличивает цену на 2-7 тыс. долл.

Что еще стоит знать украинцам

Украинцы все чаще открывают для себя живописные уголки родной страны, ведь внутренний туризм стремительно набирает обороты. Граждане проявляют повышенный интерес к путешествиям, а горы Карпат и морское побережье остаются самыми желанными направлениями для отдыха.

Также мы рассказывали, что варианты проживания в Буковеле варьируются от доступных хостелов до роскошных отелей с видом на Говерлу, удовлетворяя любой бюджет.

Карпаты недвижимость Закарпатье Ивано-Франковская область дом
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
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