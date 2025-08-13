Оформление дома в собственность — документы и процедура в 2025 году

Частный дом. Фото: servus.ua

Чтобы законно проживать в доме, подключать коммуникации или продавать его, необходимо пройти процедуру оформления права собственности. В 2025 году в Украине действует несколько вариантов такой регистрации, в зависимости от даты строительства и площади объекта.

На земельном участке можно возвести три основных типа сооружений — садовый, дачный или жилой дом, отмечают специалисты юридической компании Dozvil. Выбор зависит от назначения земли и будущего использования здания.

Жилой дом — это усадебный объект для постоянного проживания, с жилыми и вспомогательными помещениями, соответствующими бытовым потребностям жителей.

Порядок оформления дома в собственность

В Украине существует пять основных процедур узаконивания частных домов, которые также применяются к садовым и дачным. Ключевые отличия — в дате возведения и площади.

Дома до 5 августа 1992 года — независимо от площади, ввод в эксплуатацию не требуется. Можно сразу регистрировать право собственности. Дома до 300 кв. м, построенные с 5 августа 1992 года по 9 апреля 2015 года — подпадают под строительную амнистию и оформляются по упрощенной схеме. Дома до 300 кв. м, построенные после 9 апреля 2015 года — оформляются через получение строительного паспорта. Дома 300-500 кв. м после 5 августа 1992 года — общая процедура со строительным паспортом. Дома более 500 кв. м после 5 августа 1992 года — необходимо получить градостроительные условия и ограничения.

Юристы советуют не затягивать с оформлением.

"Чем раньше вы начнете процесс, тем меньше рисков столкнуться с проблемами при продаже или подключении коммуникаций", — объясняет адвокат Радион Кирилкин.

Какие документы нужны для оформления дома

Набор документов зависит от выбранной процедуры, но базово владельцу или совладельцам понадобятся:

паспорт и идентификационный код;

правоустанавливающие документы на земельный участок;

технический паспорт дома;

декларация о готовности к эксплуатации (для объектов после 1992 года);

выписка из Государственного реестра вещных прав.

В некоторых случаях могут потребовать дополнительные справки или согласования, например, если есть пристройки, которые не были отражены в предыдущих технических документах.

Стоимость оформления дома в собственность

Цена оформления формируется индивидуально. Влияют:

месторасположение дома;

его площадь;

год возведения;

наличие или отсутствие технической документации.

Чем больше отклонений от норм или чем сложнее история объекта, тем выше будет итоговая сумма.

Для чего нужно узаконивать дом

Многие владельцы до сих пор не имеют полного пакета документов на свою недвижимость. Это создает риски и ограничения. Вот почему стоит пройти оформление:

Подключение к коммуникациям — без права собственности коммунальные службы откажут в подключении газа, воды или канализации. Избежание штрафов — эксплуатация дома без декларации ГАСИ может стоить не менее 50 необлагаемых минимумов доходов граждан. Свобода распоряжения имуществом — без ввода в эксплуатацию невозможно продать, подарить, обменять, сдать в аренду или передать дом в наследство.

Эксперты отмечают, что оформление — это не формальность, а защита владельца от юридических и финансовых проблем в будущем.

Как сообщалось, владение домом — это не только право им пользоваться, но и официальное подтверждение этого факта через соответствующие документы. Без надлежащего оформления вы можете столкнуться с проблемами при продаже, дарении, передаче в наследство или узаконивании недвижимости.

Также мы рассказывали, что возможность приобрести дом без права собственности на землю под ним вызывает много вопросов. Несмотря на то, что здание и участок воспринимаются как одно целое, бывают ситуации, когда продавец не является собственником земли, и тогда правовые последствия для нового хозяина могут быть неожиданными.