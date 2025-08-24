Как отменить право собственности на дом — основания и документы в 2025 году

Мужчина и женщина с документами. Фото: Freepik

Право собственности на дом — это юридическое подтверждение, что человек является его законным владельцем. Однако бывают ситуации, когда это право необходимо отменить. Причинами могут быть ошибки в документах, незаконные действия при оформлении или решение суда. Процесс отмены не является простым, ведь закон максимально защищает владельцев.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, в каких случаях это возможно и как правильно действовать.

Реклама

Читайте также:

Основания для отмены права собственности на дом

Законодательство Украины определяет перечень обстоятельств, когда собственность на дом может быть отменена. Чаще всего это происходит в случаях:

оформления права с нарушением закона;

использование поддельных документов;

двойная регистрация на один и тот же объект;

решения суда о незаконном приобретении имущества.

Основные основания закреплены в Гражданском кодексе Украины, статья 328, где говорится о приобретении права собственности, и в статье 388, которая определяет порядок истребования имущества от добросовестного приобретателя.

"Отмена права собственности происходит только при наличии серьезных оснований. Например, если установлен факт мошенничества или неправомерных действий при регистрации", — отмечает юрист Радион Кирилкин.

Как происходит отмена права собственности на дом через суд

Основной способ отменить право собственности — это обратиться в суд. Для этого нужно подготовить иск и собрать все доказательства, подтверждающие незаконность приобретения имущества. Суд рассматривает дело, изучает документы и принимает решение. Если нарушения подтверждаются, право собственности отменяется, а данные в реестре обновляются.

Порядок судебной защиты закреплен в Гражданском процессуальном кодексе Украины, статья 16, которая гарантирует право на обращение в суд для защиты прав.

Процесс может длиться от нескольких месяцев до года, в зависимости от сложности дела и количества участников. Важно правильно подготовить аргументы, ведь суды тщательно проверяют все детали.

Как отменить право собственности на дом у нотариуса

В некоторых случаях отмену можно провести через нотариуса. Это возможно тогда, когда обнаружены технические ошибки в документах или двойная запись в Государственном реестре вещных прав. Порядок ведения реестра определен Законом Украины "О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений".

Нотариус имеет право исправить записи без судебного решения, если основание для этого очевидно. Однако такая процедура применяется редко и только в простых ситуациях.

Как отменить право собственности на дом после смерти владельца

Часто вопрос возникает в наследственных спорах. Если наследники докажут, что дом был оформлен неправомерно, они могут подать иск и потребовать отмены права собственности предыдущего владельца. Это случается, когда документы были подделаны или когда другие наследники были лишены своих прав.

Правила наследования определены в Гражданском кодексе Украины, статья 1216-1220.

Такие дела особенно сложные, ведь речь идет об интересах нескольких лиц. Суд может принять решение о признании права собственности за другими наследниками после отмены предыдущей записи.

Какие последствия имеет отмена права собственности на дом

Отмена записи о праве собственности означает, что человек теряет юридический статус владельца. Дом может быть передан другому лицу, возвращен государству или передан законным наследникам. Это также влияет на возможность пользоваться домом, продавать его или сдавать в аренду.

Если отмена произошла через суд, изменения обязательно вносятся в Государственный реестр. Это означает, что предыдущий владелец больше не имеет никаких прав на объект.

Как сообщалось, чтобы иметь возможность законно проживать, подключать коммуникации или продать дом, нужно оформить на него право собственности. Это можно сделать несколькими способами, которые зависят от даты строительства и площади объекта.

Также бытует мнение, что приобрести дом без земли под ним невозможно, но это не так. На самом деле, продавец не всегда является владельцем участка, что может привести к неочевидным правовым последствиям для покупателя. Поэтому перед покупкой недвижимости стоит убедиться, что вы покупаете дом вместе с земельным участком.