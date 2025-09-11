Правила наследования в Украине — что запрещено включать в завещание

Оформление документов. Фото: Unsplash

Украинцы могут передать в наследство любое личное имущество, хотя существуют исключения. Нередко наследникам завещают деньги или другие ценности, а вместе с ними — некоторые обязательства. Важно понимать, на что не распространяются права наследования.

Об этом журналистке Новини.LIVE Насте Рейн рассказал управляющий партнер адвокатского объединения VIDAR Станислав Борис.

Что нельзя передать по наследству

В Украине утверждена непростая процедура поиска наследников и принятия имущества, переданного умершим лицом. Наши граждане могут включать в наследство любое принадлежащее им имущество, кроме незаконного.

"Недвижимое и движимое имущество, драгоценности, личные вещи — фактически все можно передать по наследству. А если вдруг у дедушки в гараже стоит со времен Второй мировой войны не оформленная должным образом немецкая гаубица — ее нельзя передать, потому что запрещено", — пояснил специалист.

Плюс законом не допускается получение в наследство определенных прав и обязанностей, принадлежавших умершему. В частности, речь идет о членстве в организациях (участие автоматически прекращается после смерти), компенсации за вред здоровью (это личное право), различных выплатах, которые назначались исключительно наследодателю (алименты, пенсия или финансовая помощь).

Когда родственников можно лишить наследства

Существует немало причин, почему человека, вписанного в завещание, могут лишить права на наследование имущества. Эти основания четко прописаны в законодательстве Украины. Среди них:

умышленное лишение жизни наследодателя или попытка причинить ему вред;

препятствование оформлению завещания или внесению изменений в документ;

отказ в оказании помощи наследодателю в беспомощном состоянии;

лишение родительских прав в отношении ребенка;

признание брака с умершим недействительным.

Иными словами, родственник может потерять право на наследство, если суд докажет попытку убийства, принуждение, фальсификацию завещания и тому подобное. В таком случае его долю поделят поровну между другими наследниками.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине животное не может быть наследником. Однако владелец домашнего любимца имеет право завещать имущество или деньги человеку, который возьмет на себя обязательства ухаживать за четвероногим после смерти хозяина.

Также мы писали, что в завещании можно указать любых наследников или лишить права на наследство определенных лиц. Однако малолетние, несовершеннолетние и нетрудоспособные дети обязательно получают половину своей доли по закону.