Правила спадкування в Україні — що заборонено включати в заповіт

Українці можуть передати у спадок будь-яке особисте майно, хоча існують винятки. Нерідко спадкоємцям заповідають гроші чи інші цінності, а разом із ними — деякі зобов’язання. Важливо розуміти, на що не поширюються права спадкування.

Про це журналістці Новини.LIVE Насті Рейн розповів керуючий партнер адвокатського об'єднання VIDAR Станіслав Борис.

Що не можна передати у спадок

В Україні затверджена непроста процедура пошуку спадкоємців і прийняття майна, переданого померлою особою. Наші громадяни можуть включати у спадщину будь-яке майно, що їм належить, окрім незаконного.

"Нерухоме і рухоме майно, коштовності, особисті речі — фактично все можна передати у спадок. А якщо раптом у дідуся в гаражі стоїть з часів Другої світової війни не оформлена належним чином німецька гаубиця — її не можна передати, бо це заборонено", — пояснив фахівець.

Плюс законом не допускається отримання у спадок певних прав та обов’язків, що належали померлому. Зокрема, йдеться про членство в організаціях (участь автоматично припиняється після смерті), компенсацію за шкоду здоров’ю (це особисте право), різноманітні виплати, які призначалися виключно спадкодавцю (аліменти, пенсія чи фінансова допомога).

Коли родичів можна позбавити спадщини

Існує чимало причин, чому людину, вписану в заповіт, можуть позбавити права на спадкування майна. Ці підстави чітко прописані в законодавстві України. Серед них:

умисне позбавлення життя спадкодавця або спроба вчинити йому шкоду;

перешкоджання оформленню заповіту чи внесенню змін у документ;

відмова в наданні допомоги спадкодавцеві в безпорадному стані;

позбавлення батьківських прав щодо дитини;

визнання шлюбу з померлою особою недійсним.

Іншими словами, родич може втратити право на спадок, якщо суд доведе спробу вбивства, примус, фальсифікацію заповіту тощо. В такому випадку його частку поділять порівну між іншими спадкоємцями.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні тварина не може бути спадкоємцем. Проте власник домашнього улюбленця має право заповісти майно чи кошти людині, яка візьме на себе зобов’язання доглядати за чотирилапим після смерті господаря.

Також ми писали, що в заповіті можна зазначити будь-яких спадкоємців або позбавити права на спадщину певних осіб. Водночас малолітні, неповнолітні та непрацездатні діти обов’язково отримують половину своєї частки за законом.