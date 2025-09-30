Вне наследства — какие активы и права украинцы не смогут оставить детям

Пожилая женщина подписывает документ. Фото: Pexels

Для большинства украинцев слово "наследство" ассоциируется с получением в собственность жилья, земли, драгоценностей или других ценных вещей, которые остаются после смерти близкого человека. Однако юристы напоминают, что это не только возможность получить имущественные активы, но и риск принять финансовые обязательства покойного. Кроме того, действующее законодательство предусматривает, что некоторые права и обязанности вообще не могут передаваться по наследству. Именно поэтому специалисты советуют внимательно ознакомиться со всеми деталями еще до момента согласия на принятие наследства.

Что невозможно оставить в наследство в Украине

В статье 1219 Гражданского кодекса Украины указано, что есть ряд прав и обязанностей, которые имеют сугубо личный характер. К ним относятся:

Право на возмещение вреда, причиненного здоровью: это право является личным и не может быть передано наследникам. Алименты, пенсии и социальные выплаты: такие выплаты назначаются конкретному человеку и не подлежат наследованию. Личные неимущественные права: сюда относятся честь, достоинство, деловая репутация, право на неприкосновенность личной жизни и другие подобные права. Членство в организациях и обществах: участие в них автоматически прекращается после смерти члена, независимо от его взносов или статуса. Некоторые долги и кредитные обязательства: в соответствии со статьей 608 ГКУ, если обязательства тесно связаны с личностью должника, они прекращаются после его смерти.

Что запрещено передавать по наследству

Управляющий партнер Адвокатского объединения VIDAR Станислав Борис в комментарии Новини.LIVE уточнил, что в Украине по наследству можно передать почти любое законное имущество — от недвижимости и автомобилей до банковских счетов, ювелирных изделий и бытовых вещей. Исключением является лишь то, что запрещено хранить или использовать по закону.

"А вот если вдруг у дедушки в гараже стоит со времен второй мировой войны не оформленная должным образом немецкая гаубица — то он не сможет ее оформить как наследство, потому что это запрещено", — пояснил юрист.

Кто может потерять право на наследство в 2025 году

Гражданский кодекс Украины определяет не только перечень имущества, которое не наследуется, но и категории лиц, которых можно лишить права на наследование. В статье 1224 указано, что наследниками не могут быть:

Супруги, если их брак был признан недействительным. Родители, лишенные родительских прав: если права не были восстановлены на момент смерти наследодателя, наследовать они не смогут. Лица, которые препятствовали составлению или изменению завещания: речь идет о случаях психологического давления или обмана наследодателя. Наследники, которые уклонялись от ухода: если они отказывались помогать наследодателю в беспомощном состоянии, суд может лишить их наследства. Лица, совершившие преступление против наследодателя или других наследников: тот, кто лишил жизни наследодателя или совершил покушение, теряет право на наследство, за исключением случаев, когда он прямо упомянут в завещании.

Отдельно закон позволяет суду отстранить от наследования лиц, которые уклонялись от обязанности содержать наследодателя или пытались незаконными способами получить обязательную долю имущества.

