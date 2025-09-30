Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Наследство в Украине — какое имущество не переходит детям

Наследство в Украине — какое имущество не переходит детям

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 11:25
Вне наследства — какие активы и права украинцы не смогут оставить детям
Пожилая женщина подписывает документ. Фото: Pexels

Для большинства украинцев слово "наследство" ассоциируется с получением в собственность жилья, земли, драгоценностей или других ценных вещей, которые остаются после смерти близкого человека. Однако юристы напоминают, что это не только возможность получить имущественные активы, но и риск принять финансовые обязательства покойного. Кроме того, действующее законодательство предусматривает, что некоторые права и обязанности вообще не могут передаваться по наследству. Именно поэтому специалисты советуют внимательно ознакомиться со всеми деталями еще до момента согласия на принятие наследства.

О том, что украинцы не могут оставить в наследство своим детям, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Что невозможно оставить в наследство в Украине

В статье 1219 Гражданского кодекса Украины указано, что есть ряд прав и обязанностей, которые имеют сугубо личный характер. К ним относятся:

  1. Право на возмещение вреда, причиненного здоровью: это право является личным и не может быть передано наследникам.
  2. Алименты, пенсии и социальные выплаты: такие выплаты назначаются конкретному человеку и не подлежат наследованию.
  3. Личные неимущественные права: сюда относятся честь, достоинство, деловая репутация, право на неприкосновенность личной жизни и другие подобные права.
  4. Членство в организациях и обществах: участие в них автоматически прекращается после смерти члена, независимо от его взносов или статуса.
  5. Некоторые долги и кредитные обязательства: в соответствии со статьей 608 ГКУ, если обязательства тесно связаны с личностью должника, они прекращаются после его смерти.

Что запрещено передавать по наследству

Управляющий партнер Адвокатского объединения VIDAR Станислав Борис в комментарии Новини.LIVE уточнил, что в Украине по наследству можно передать почти любое законное имущество — от недвижимости и автомобилей до банковских счетов, ювелирных изделий и бытовых вещей. Исключением является лишь то, что запрещено хранить или использовать по закону.

"А вот если вдруг у дедушки в гараже стоит со времен второй мировой войны не оформленная должным образом немецкая гаубица — то он не сможет ее оформить как наследство, потому что это запрещено", — пояснил юрист.

Кто может потерять право на наследство в 2025 году

Гражданский кодекс Украины определяет не только перечень имущества, которое не наследуется, но и категории лиц, которых можно лишить права на наследование. В статье 1224 указано, что наследниками не могут быть:

  1. Супруги, если их брак был признан недействительным.
  2. Родители, лишенные родительских прав: если права не были восстановлены на момент смерти наследодателя, наследовать они не смогут.
  3. Лица, которые препятствовали составлению или изменению завещания: речь идет о случаях психологического давления или обмана наследодателя.
  4. Наследники, которые уклонялись от ухода: если они отказывались помогать наследодателю в беспомощном состоянии, суд может лишить их наследства.
  5. Лица, совершившие преступление против наследодателя или других наследников: тот, кто лишил жизни наследодателя или совершил покушение, теряет право на наследство, за исключением случаев, когда он прямо упомянут в завещании.

Отдельно закон позволяет суду отстранить от наследования лиц, которые уклонялись от обязанности содержать наследодателя или пытались незаконными способами получить обязательную долю имущества.

Ранее мы писали, что в наше время все больше людей выбирают совместное проживание без регистрации брака. Законодательство предусматривает, что имущество, приобретенное в такой период, может признаваться общей собственностью партнеров. Поэтому нередко возникает вопрос, как его делить в случае расставания.

Также мы рассказывали, что в украинских реалиях нередко встречаются случаи, когда после смерти владельца его близкие имеют проблемы при оформлении наследства на квартиру. Чаще всего проблема заключается в том, что жилье так и не было приватизировано.

закон активы наследство имущество завещание
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации