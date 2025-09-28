Жилье от государства — можно ли получить в наследство неприватизированное жилье

Люди просматривают документы. Фото: Freepik

В Украине часто возникают ситуации, когда после смерти человека родственники не могут оформить в наследство квартиру. Причина проста — жилье не было приватизировано.

О том, могут ли украинцы получить в наследство неприватизированную квартиру и что для этого нужно, объяснили на YouTube-канале "Наказ".

Можно ли унаследовать неприватизированную квартиру

Неприватизированная квартира принадлежит государству или общине. Человек, который там проживает, пользуется жильем на основании ордера или договора найма, но не является его владельцем. А по наследству может перейти только имущество, принадлежащее умершему на праве собственности.

После смерти нанимателя такое жилье возвращается в жилищный фонд и может быть передано другим людям, которые находятся в очереди на улучшение жилищных условий. Родственники или другие наследники теряют любые права на квартиру, даже если проживали там годами.

Когда неприватизированное жилье может перейти по наследству

Впрочем, существует исключение. Если при жизни человек успел подать заявление на приватизацию и собрал все необходимые документы, но не завершил процесс из-за смерти, наследники имеют право довести приватизацию до конца и оформить жилье в собственность.

Эту позицию подтверждает и постановление Верховного Суда от 9 августа 2023 года. В нем указано: если наследодатель подал надлежащим образом оформленное заявление на приватизацию, его наследники получают право завершить процедуру и оформить собственность.

Если же документы на приватизацию не подавались, то унаследовать квартиру невозможно — даже через суд. Поэтому, чтобы гарантировать передачу жилья по наследству, приватизацию необходимо завершить еще при жизни.

