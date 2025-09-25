Видео
Дарственная или пожертвование — чем отличаются и что выбрать

Дарственная или пожертвование — чем отличаются и что выбрать

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 15:15
Передача имущества в Украине — чем договор пожертвования отличается от дарения
Женщина просматривает документ. Фото: Pexels

Пожертвование — это благородный поступок, однако даже самые искренние намерения требуют юридической точности. Этот способ передачи имущества несколько похож на договор дарения, но он имеет свои особенности, которые следует учитывать украинцам.

О том, что такое пожертвование и чем оно отличается от дарственной, объяснили в Министерстве юстиции Украины.

Читайте также:

Что такое договор о пожертвовании

В Украине пожертвование определено статьей 729 Гражданского кодекса Украины. Согласно закону — это безвозмездная передача движимого или недвижимого имущества, денег или ценных бумаг конкретным лицам или организациям для определенной цели. Согласно статье 720 ГК, договор пожертвования могут заключать:

  • физические лица;
  • юридические лица;
  • государство Украина, территориальные общины или Автономная Республика Крым.

Договор можно подписать лично или через представителя на основании нотариально удостоверенной доверенности. В то же время родители, усыновители и опекуны не имеют права передавать имущество детей или подопечных в качестве пожертвования.

Пожертвование предметов личного пользования и быта может оформляться устно. Договор пожертвования недвижимого имущества должен быть письменным и нотариально заверенным. Пожертвования имущества в будущем заключаются письменно, иначе договор признают недействительным.

Договор движимого имущества или ценностей оформляется письменно, хотя передача может быть устной, если нет доказательств противоправного завладения. Пожертвования валютных ценностей на значительные суммы между физическими лицами подлежат нотариальному удостоверению.

Договор пожертвования вступает в силу с момента фактического принятия имущества или средств одаренным.

Чем пожертвование отличается от дарения

В отличие от обычного дарения, пожертвование имеет конкретную цель. Одариваемый обязан использовать имущество исключительно для предусмотренной цели, а пожертвователь имеет право контролировать его использование.

Договор пожертвования является реальным, то есть вступает в силу с момента фактического принятия имущества. Договор дарения может быть реальным или консенсуальным, когда достаточно достижения согласия между сторонами.

По статье 730 ГК, пожертвователь может контролировать использование имущества или средств по установленной цели. Если использовать пожертвование по назначению невозможно, другой способ применения возможен только с согласия пожертвователя или, в случае его смерти или ликвидации юридического лица, по решению суда.

В случае нарушения условий пожертвования пожертвователь и его правопреемники могут требовать расторжения договора.

Ранее мы писали, что в Украине имущество можно обменивать не только по устной договоренности, но и через официальный договор мены (бартер). Он устанавливает права, обязанности сторон и условия передачи имущества, включая доплату при разной стоимости вещей.

Также мы рассказывали, что при займах близким часто полагаются на устные соглашения, но юристы советуют оформлять все письменно. Договор займа — это надежный правовой документ, защищающий и заемщика, и того, кто предоставляет деньги.

закон деньги договор документы имущество
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
