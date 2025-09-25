Відео
Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу — що відомо
Дарча чи пожертва — чим відрізняються документи та що обрати

Дарча чи пожертва — чим відрізняються документи та що обрати

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 15:15
Передача майна в Україні — чим договір пожертви відрізняється від дарування
Жінка переглядає документ. Фото: Pexels

Пожертва — це шляхетний вчинок, проте навіть найщиріші наміри потребують юридичної точності. Цей спосіб передачі майна дещо схожий до договору дарування, але він має свої особливості, які варто враховувати українцям.

Про те, що таке пожертва та чим вона відрізняється від дарчої, пояснили в Міністерстві юстиції України.

Читайте також:

Що таке договір про пожертву

В Україні пожертва визначена статтею 729 Цивільного кодексу України. Згідно з законом — це безоплатна передача рухомого або нерухомого майна, грошей чи цінних паперів конкретним особам або організаціям для визначеної мети. Згідно зі статтею 720 ЦК, договір пожертви можуть укладати:

  • фізичні особи;
  • юридичні особи;
  • держава Україна, територіальні громади або Автономна Республіка Крим.

Договір можна підписати особисто або через представника на підставі нотаріально засвідченого доручення. Водночас батьки, усиновлювачі та опікуни не мають права передавати майно дітей чи підопічних як пожертву.

Пожертва предметів особистого користування та побуту може оформлюватися усно. Договір пожертви нерухомого майна повинен бути письмовим і нотаріально засвідченим. Пожертви майна у майбутньому укладаються письмово, інакше договір визнають недійсним.

Договір рухомого майна або цінностей оформлюється письмово, хоча передання може бути усним, якщо немає доказів протиправного заволодіння. Пожертви валютних цінностей на значні суми між фізичними особами підлягають нотаріальному посвідченню.

Договір пожертви набирає чинності з моменту фактичного прийняття майна або коштів обдарованим.

Чим пожертва відрізняється від дарування

На відміну від звичайного дарування, пожертва має конкретну мету. Обдаровуваний зобов’язаний використовувати майно виключно для передбаченої мети, а пожертвувач має право контролювати його використання.

Договір пожертви є реальним, тобто набирає чинності з моменту фактичного прийняття майна. Договір дарування може бути реальним або консенсуальним, коли достатньо досягнення згоди між сторонами.

За статтею 730 ЦК, пожертвувач може контролювати використання майна чи коштів за встановленою метою. Якщо використати пожертву за призначенням неможливо, інший спосіб застосування можливий лише за згодою пожертвувача або, у разі його смерті чи ліквідації юридичної особи, за рішенням суду.

У разі порушення умов пожертви пожертвувач та його правонаступники можуть вимагати розірвання договору.

Раніше ми писали, що в Україні майно можна обмінювати не лише за усною домовленістю, а й через офіційний договір міни (бартер). Він встановлює права, обов’язки сторін та умови передачі майна, включно з доплатою при різній вартості речей.

Також ми розповідали, що при позиках близьким часто покладаються на усні угоди, але юристи радять оформлювати все письмово. Договір позики — це надійний правовий документ, що захищає і позичальника, і того, хто надає гроші.

закон гроші договір документи майно
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
