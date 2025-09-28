Відео
Україна
Квартира у спадок — чи можна передати неприватизоване житло

Квартира у спадок — чи можна передати неприватизоване житло

Дата публікації: 28 вересня 2025 12:02
Житло від держави — чи можна отримати у спадок неприватизоване помешкання
Люди переглядають документи. Фото: Freepik

В Україні часто виникають ситуації, коли після смерті людини родичі не можуть оформити у спадщину квартиру. Причина проста — житло не було приватизоване.

Про те, чи можуть українці отримати у спадок неприватизовану квартиру та що для цього потрібно, пояснили на YouTube-каналі "Наказ".

Чи можна успадкувати неприватизовану квартиру

Неприватизована квартира належить державі або громаді. Людина, яка там проживає, користується житлом на підставі ордера чи договору найму, але не є його власником. А у спадщину може перейти лише майно, яке належить померлому на праві власності.

Після смерті наймача таке житло повертається до житлового фонду і може бути передане іншим людям, які перебувають у черзі на покращення житлових умов. Родичі чи інші спадкоємці втрачають будь-які права на квартиру, навіть якщо проживали там роками.

Коли неприватизоване помешкання може перейти у спадок

Втім, існує виняток. Якщо за життя людина встигла подати заяву на приватизацію та зібрала всі необхідні документи, але не завершила процес через смерть, спадкоємці мають право довести приватизацію до кінця й оформити житло у власність.

Цю позицію підтверджує і постанова Верховного Суду від 9 серпня 2023 року. У ній зазначено: якщо спадкодавець подав належним чином оформлену заяву на приватизацію, його спадкоємці отримують право завершити процедуру та оформити власність.

Якщо ж документи на приватизацію не подавалися, то успадкувати квартиру неможливо — навіть через суд. Тому, щоб гарантувати передачу житла у спадщину, приватизацію необхідно завершити ще за життя.

Раніше ми писали, що пожертва — це благородний акт, проте навіть найчесніші наміри вимагають правильного юридичного оформлення. Цей спосіб передачі майна нагадує дарчу, але має власні особливості, на які слід звертати увагу.

Також ми розповідали, що планування спадщини передбачає не тільки розподіл майна між спадкоємцями, а й визначення особи, яка слідкуватиме за дотриманням останньої волі померлого. Виконавець заповіту виконує цю функцію, забезпечуючи законне розв'язання спадкових питань.

закон нерухомість житло спадок майно
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
