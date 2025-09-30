Відео
Україна
Головна Економіка Спадщина в Україні — яке майно не переходить дітям

Спадщина в Україні — яке майно не переходить дітям

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 11:25
Поза межами спадщини — які активи та права українці не зможуть залишити дітям
Жінка похилого віку підписує документ. Фото: Pexels

Для більшості українців слово "спадщина" асоціюється з отриманням у власність житла, землі, коштовностей або інших цінних речей, які залишаються після смерті близької людини. Однак юристи нагадують, що це не лише можливість отримати майнові активи, а й ризик прийняти фінансові зобов’язання покійного. Крім того, чинне законодавство передбачає, що деякі права та обов’язки взагалі не можуть передаватися у спадок. Саме тому фахівці радять уважно ознайомитися з усіма деталями ще до моменту згоди на прийняття спадщини.

Про те, що українці не можуть залишити у спадок своїм дітям, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Читайте також:

Що неможливо залишити у спадок в Україні

У статті 1219 Цивільного кодексу України зазначено, що є низка прав і обов’язків, які мають суто особистий характер. До них належать:

  1. Право на відшкодування шкоди, завданої здоров’ю: це право є особистим і не може бути передано спадкоємцям.
  2. Аліменти, пенсії та соціальні виплати: такі виплати призначаються конкретній людині й не підлягають успадкуванню.
  3. Особисті немайнові права: сюди належать честь, гідність, ділова репутація, право на недоторканність особистого життя та інші подібні права.
  4. Членство в організаціях та товариствах: участь у них автоматично припиняється після смерті члена, незалежно від його внесків чи статусу. 
  5. Деякі борги та кредитні зобов’язання: відповідно до статті 608 ЦКУ, якщо зобов’язання тісно пов’язані з особою боржника, вони припиняються після його смерті.

Що заборонено передавати у спадок

Керуючий партнер Адвокатського об’єднання VIDAR Станіслав Борис у коментарі Новини.LIVE уточнив, що в Україні у спадок можна передати майже будь-яке законне майно — від нерухомості та автомобілів до банківських рахунків, ювелірних виробів і побутових речей. Винятком є лише те, що заборонено зберігати чи використовувати за законом.

"А от якщо раптом у дідуся в гаражі стоїть з часів другої світової війни не оформлена належним чином німецька гаубиця — то він не зможе її оформити як спадок, бо це заборонено", — пояснив юрист.

Хто може втратити право на спадщину у 2025 році

Цивільний кодекс України визначає не лише перелік майна, яке не успадковується, а й категорії осіб, яких можна позбавити права на спадкування. У статті 1224 зазначено, що спадкоємцями не можуть бути:

  1. Подружжя, якщо їхній шлюб був визнаний недійсним.
  2. Батьки, позбавлені батьківських прав: якщо права не були відновлені на момент смерті спадкодавця, спадкувати вони не зможуть.
  3. Особи, які перешкоджали складанню або зміні заповіту: йдеться про випадки психологічного тиску чи обману спадкодавця.
  4. Спадкоємці, які ухилялися від догляду: якщо вони відмовлялися допомагати спадкодавцеві у безпорадному стані, суд може позбавити їх спадщини.
  5. Особи, які вчинили злочин проти спадкодавця чи інших спадкоємців: той, хто позбавив життя спадкодавця або здійснив замах, втрачає право на спадщину, за винятком випадків, коли він прямо згаданий у заповіті.

Окремо закон дозволяє суду усунути від спадкування осіб, які ухилялися від обов’язку утримувати спадкодавця або намагалися незаконними способами отримати обов’язкову частку майна.

Раніше ми писали, що у наш час дедалі більше людей обирають спільне проживання без реєстрації шлюбу. Законодавство передбачає, що майно, набуте в такий період, може визнаватися спільною власністю партнерів. Тож нерідко виникає питання, як його ділити в разі розставання.

Також ми розповідали, що в українських реаліях нерідко трапляються випадки, коли після смерті власника його близькі мають проблеми під час оформлення спадщини на квартиру. Найчастіше проблема полягає в тому, що житло так і не було приватизоване.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
