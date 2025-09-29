Договор о совместном проживании пары — как заключается и чем отличается от брака

Пара подписывает договор. Фото: Pexels

В современном мире все больше пар живет вместе без официального оформления брака. По закону, имущество, которое они приобретают в этот период, может считаться их совместной собственностью.

О том, что такое договор о совместном проживании и что в нем можно указать, объяснили специалисты Министерства юстиции Украины.

В соответствии со статьей 74 Семейного кодекса Украины, если мужчина и женщина живут вместе как одна семья, но не состоят в браке между собой или в любом другом браке, имущество, которое они приобрели во время совместного проживания, считается их общей совместной собственностью, если иное не предусмотрено письменным договором.

Имущество, принадлежащее супругам на праве общей совместной собственности, подпадает под положения главы 8 Семейного кодекса, регулирующие порядок владения, пользования и распоряжения имуществом супругов.

На практике доказать, что определенное имущество относится к общей совместной собственности, бывает сложно, особенно если отношения между партнерами ухудшились.

В случае разрыва отношений и отсутствия договоренности о разделе имущества вопрос решается через судебный иск о признании факта совместного проживания и признании имущества общей совместной собственностью с разделом.

Что можно указать в договоре о совместном проживании

Чтобы избежать конфликтов и защитить права обеих сторон, юристы советуют заключать договор о совместном проживании. Это важный юридический инструмент для урегулирования отношений между людьми, которые живут вместе без официального брака.

Важно, чтобы ни один из партнеров не состоял в зарегистрированном браке. В таком договоре можно предусмотреть:

дату начала совместного проживания;

способы раздела имущества в случае прекращения отношений;

порядок пользования общим и личным имуществом;

правовой режим имущества, приобретенного во время совместной жизни;

другие условия, разрешенные законодательством и не противоречащие моральным нормам общества.

Однако договор не регулирует личные отношения между партнерами или между ними и детьми.

Как оформить договор

Документ оформляется письменно. Нотариальное удостоверение законом не обязательно, но имеет преимущества. Нотариус:

определяет гражданскую дееспособность сторон;

проверяет соответствие содержания договора закону и воле сторон;

помогает составить проект договора и разъясняет нюансы сделки;

убеждается, что обе стороны одинаково понимают условия и последствия сделки.

В Министерстве юстиции отмечают, что такой договор создает прозрачность в имущественных и финансовых вопросах и формирует надежную правовую основу для совместной жизни.

