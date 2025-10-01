Договор пожизненного содержания — как украинцы могут обеспечить себе уход и поддержку в старости

Человек подписывает документ. Фото: Freepik

В Украине в последнее время все актуальнее становятся договоры пожизненного содержания. Они помогают одиноким гражданам, особенно пожилым людям, получить уход и материальную помощь в обмен на передачу своего имущества.

О том, что такое договор пожизненного содержания и как он заключается, рассказали в Министерстве юстиции Украины.

Как работает договор пожизненного содержания и кто его может заключить

Документ предусматривает, что владелец жилья, другого недвижимого или ценного имущества передает его приобретателю. В обмен приобретатель берет на себя обязанность ухаживать за отчуждателем и обеспечивать его потребности до конца жизни. Договор могут заключать:

Отчуждателем может быть любое физическое лицо, независимо от возраста или состояния здоровья. Приобретателем — совершеннолетнее дееспособное лицо или юридическое лицо. Если приобретателей несколько, они совместно владеют имуществом и несут солидарную ответственность. Договор можно заключать и в пользу третьего лица.

Договор обязательно заключается письменно и удостоверяется нотариусом. Нотариус накладывает запрет на продажу, дарение или залог переданного имущества до смерти отчуждателя. Для недвижимости право собственности приобретателя возникает после государственной регистрации.

Обязанности приобретателя

Приобретатель обязан обеспечивать отчуждателя материально и предоставлять уход. Все выплаты имеют денежную оценку и подлежат индексации. Договор может предусматривать право отчуждателя проживать в переданном жилье. Даже в случае повреждения или уничтожения имущества обязанности приобретателя не прекращаются.

Если приобретатель не может выполнять условия договора, с согласия отчуждателя или решением суда его обязанности могут передать другому лицу. В случае смерти приобретателя обязательства переходят к наследникам. Если их нет или они отказываются, имущество возвращается отчуждателю.

В каких случаях происходит прекращение договора

Согласно положениям статьи 755 Гражданского кодекса Украины определены основания прекращения договора:

После смерти отчуждателя (приобретатель организует погребение даже если это не предусмотрено договором). По решению суда — в случае невыполнения приобретателем обязанностей или по его собственному желанию. При нарушении условий приобретателем отчуждатель имеет право вернуть свое имущество без компенсации.

Договор пожизненного содержания — это надежный механизм для обеспечения ухода и поддержки в старости, позволяющий людям чувствовать себя защищенными даже в сложных условиях.

