Договір довічного утримання — як українці можуть забезпечити собі догляд та підтримку у старості

Людина підписує документ. Фото: Freepik

В Україні останнім часом все актуальнішими стають договори довічного утримання. Вони допомагають самотнім громадянам, особливо людям похилого віку, отримати догляд і матеріальну допомогу в обмін на передачу свого майна.

Про те, що таке договір довічного утримання та як він укладається, розповіли в Міністерстві юстиції України.

Реклама

Читайте також:

Як працює договір довічного утримання та хто його може укласти

Документ передбачає, що власник житла, іншого нерухомого чи цінного майна передає його набувачу. В обмін набувач бере на себе обов’язок доглядати за відчужувачем і забезпечувати його потреби до кінця життя. Договір можуть укладати:

Відчужувачем може бути будь-яка фізична особа, незалежно від віку чи стану здоров’я. Набувачем — повнолітня дієздатна особа або юридична особа. Якщо набувачів декілька, вони спільно володіють майном і несуть солідарну відповідальність. Договір можна укладати й на користь третьої особи.

Договір обов’язково укладається письмово і посвідчується нотаріусом. Нотаріус накладає заборону на продаж, дарування чи заставу переданого майна до смерті відчужувача. Для нерухомості право власності набувача виникає після державної реєстрації.

Обов’язки набувача

Набувач зобов’язаний забезпечувати відчужувача матеріально і надавати догляд. Усі виплати мають грошову оцінку та підлягають індексації. Договір може передбачати право відчужувача проживати у переданому житлі. Навіть у разі пошкодження або знищення майна обов’язки набувача не припиняються.

Якщо набувач не може виконувати умови договору, за згодою відчужувача або рішенням суду його обов’язки можуть передати іншій особі. У разі смерті набувача зобов’язання переходять до спадкоємців. Якщо їх немає або вони відмовляються, майно повертається відчужувачу.

В яких випадках відбувається припинення договору

Згідно з положеннями статті 755 Цивільного кодексу України визначено підстави припинення договору:

Після смерті відчужувача (набувач організовує поховання, навіть якщо це не передбачено договором). За рішенням суду — у разі невиконання набувачем обов’язків або за його власним бажанням. При порушенні умов набувачем відчужувач має право повернути своє майно без компенсації.

Договір довічного утримання — це надійний механізм для забезпечення догляду та підтримки в старості, що дозволяє людям відчувати себе захищеними навіть у складних умовах.

Раніше ми писали, що сьогодні багато пар живуть разом без офіційного шлюбу. Закон визнає майно, придбане під час такого співжиття, їхньою спільною власністю, що може мати наслідки в разі розриву стосунків.

Також ми розповідали, що більшість українців пов’язує спадщину з отриманням нерухомості, землі або коштовностей після смерті близьких. Проте юристи наголошують, що спадщина може принести не лише активи, а й борги покійного. Деякі права та обов’язки взагалі не передаються у спадок, тому важливо детально ознайомитися з умовами ще до прийняття спадщини.