Спадковий договір, заповіт чи дарча — чим відрізняються документи та як краще передати майно

Люди консультуються з юристом. Фото: Pexels

Громадяни, які хочуть передати своє майно іншій людині, часто стикаються з вибором: скласти заповіт, укласти спадковий договір чи оформити договір дарування. Усі ці документи, як правило, потребують нотаріального оформлення, але відрізняються умовами переходу права власності та можливістю скасування.

Про те, чим відрізняються заповіт, спадковий договір та договір дарування, пояснили в Міністерстві юстиції України.

Заповіт

Заповіт — це розпорядження майном на випадок смерті. Скласти його може лише сам заповідач, а документ набирає чинності після його смерті. До цього моменту майно залишається за власником, і він може змінити або скасувати заповіт у будь-який час. Заповіт можуть оформлювати нотаріуси, а за відсутності можливості до них звернутись:

капітан судна;

головний лікар;

начальник експедиції;

командир військової частини тощо.

Договір дарування

Дарування — це безплатна передача майна іншій особі. Договір може бути письмовим (для нерухомості або цінних речей) або усним (для дрібних предметів). Дарувальник може встановити обов’язки для обдаровуваного, наприклад, передати майно третій особі або надати догляд.

Якщо обдаровуваний не виконує умови, майно можна повернути або отримати компенсацію. Право власності переходить одразу після передачі майна або після нотаріального посвідчення.

Спадковий договір

Цей договір поєднує елементи заповіту та договору: майно переходить після смерті відчужувача, але набувач зобов’язується виконати певні умови, наприклад, доглядати за відчужувачем.

У разі порушення умов договір можна оскаржити в суді. Важливо також, що майно, включене до спадкового договору, не можна одночасно заповісти.

В чому особливості цих документів

Перед вибором способу передачі майна іншій людині варто врахувати особливості кожного з документів. Наприклад, право власності переходить у різний час:

при даруванні — одразу після передачі майна;

при заповіті та спадковому договорі — після смерті власника.

Заповіт не накладає обов’язків на спадкоємців, тоді як спадковий договір і договір дарування можуть містити певні умови для отримувача майна.

Щодо скасування, то заповіт можна змінити будь-коли, договір дарування — у разі порушення умов, а спадковий договір — лише через суд.

Міністерство юстиції наголошує, що вибір залежить від мети власника майна. Якщо важливо зберегти контроль до кінця життя — краще заповіт. Якщо треба закріпити обов’язки спадкоємця — спадковий договір. Якщо головна мета — швидко передати майно, то варто обрати дарування.

