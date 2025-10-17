Не всі родичі отримають спадок — кого можуть позбавити права на майно у 2025

Люди читають лист. Фото: Freepik

Спадщина — це процес переходу прав та обов’язків від померлого громадянина (спадкодавця) до його правонаступників — спадкоємців. Передача може відбуватися за заповітом або відповідно до закону.

Про те, кого можуть позбавити спадщини у 2025 році, пояснили у Міністерстві юстиції України.

Що українцям потрібно знати про спадщину

До спадщини входять усі права та обов’язки, що належали померлому на час його смерті, якщо вони не припиняються у зв’язку з його смертю. Це можуть бути майнові права, фінансові ресурси, частки в капіталі підприємств, інші активи тощо.

Спадкоємцями визнаються фізичні особи, що живі на момент відкриття спадщини, а також діти, які були зачаті ще за життя спадкодавця й народжені живими після його смерті. Крім того, юридичні особи мають право бути спадкоємцями, якщо їх зазначено у заповіті. Не можна успадкувати:

компенсацію за шкоду здоров’ю;

аліменти, пенсії чи соціальні виплати;

право на участь у громадських організаціях;

особисті немайнові права (наприклад, авторство чи честь).

Спадщина відкривається у день смерті людини або в день, коли її офіційно визнали померлою. Якщо кілька людей загинули одночасно (наприклад, у катастрофі), спадщина відкривається для кожного окремо.

Місце відкриття спадщини — це останнє місце проживання померлого. Якщо воно невідоме, спадщину відкривають за місцем знаходження нерухомості або головної частини майна.

Кого можуть позбавити права на спадщину

Закон позбавляє спадкових прав деяких осіб, зокрема:

подружжя, якщо шлюб був визнаний недійсним;

людей, які позбавили життя спадкодавця або намагалися це зробити;

батьків, позбавлених батьківських прав (якщо їх не поновили до смерті дитини);

родичів, які свідомо не виконували обов’язок утримувати спадкодавця, і це підтверджено судом;

тих, хто навмисно заподіяв шкоду спадкодавцю чи іншим спадкоємцям, а також тих, хто спробував завадити скласти, змінити або скасувати заповіт.

Суд також може усунути від спадкування людину, якщо буде доведено, що вона ухилялася від надання необхідної допомоги спадкодавцеві, який через похилий вік, хворобу чи каліцтво перебував у безпорадному стані.

Раніше ми писали, що складання заповіту — відповідальний крок для власників землі, адже навіть незначна помилка може спричинити судові спори чи втрату спадщини.

Також ми розповідали, що під час війни багато українців втратили зв’язок із близькими або опинилися за кордоном, тому тема спадщини стала особливо актуальною. Через зміну місця проживання чи відсутність документів люди часто не знають, що мають право на спадок. Щоб не втратити майно, важливо вчасно перевірити, чи відкрито спадкову справу.