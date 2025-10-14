Спадщина в Україні — як дізнатися, чи не залишили вам майно

Жінка вивчає документи. Фото: Freepik

В умовах війни багато українців втратили зв’язок із рідними або вимушено опинилися за кордоном, тож питання спадщини набуло особливого значення. Через розірвані контакти, зміну місця проживання чи навіть втрату документів люди інколи навіть не підозрюють, що їм залишили спадок. Саме тому варто знати, як перевірити наявність спадкових справ — щоб не втратити право на майно, яке належить за законом чи заповітом.

Як дізнатися про спадок офлайн

В Україні, спадкоємці, які бажають дізнатися про наявність відкритих спадкових справ, мають звернутися до найближчого діючого нотаріуса за місцем свого перебування, пояснив адвокат Валерій Луценко.

За його словами, кожен чинний український нотаріус може надати спадкоємцю інформацію (Витяг) про те, де була відкрита спадкова справа, яким саме нотаріусом вона ведеться (ПІБ нотаріуса, адреса офісу, офіційні контактні дані).

Після з'ясування належного місця оформлення спадщини, за потреби, можна одразу зробити у нотаріуса заяву на прийняття спадщини по заповіту і по закону для подальшого долучення до відповідної спадкової справи.

Як дізнатися про спадок онлайн

Віднедавна в Україні запрацював новий онлайн-ресурс — "Розшук спадкоємців", на якому нотаріуси можуть розміщувати відповідні оголошення.

За повідомленням пресслужби Нотаріальної палати України, проєкт має на меті стати єдиною платформою для публікації оголошень, щоб спростити цей процес і для нотаріусів, і для людей. Адже під час війни спадкових справ стало більше.

Щоб знайти себе або близьких у списках спадкоємців, необхідно виконати декілька простих дій:

Зайти на сайт "Розшук спадкоємців". В полі для пошуку ввести прізвище, ім’я та по батькові особи, яка могла залишити спадщину. Натиснути кнопку "Пошук".

Далі на екрані з’явиться список оголошень, що відповідають пошуковому запиту й містять інформацію про кожні спадкову справу.

Якщо ви виявили, що можете бути спадкоємцем, натисніть "Відгукнутись на оголошення" та зв’яжіться з нотаріусом, щоб отримати подальші інструкції щодо оформлення спадщини.

