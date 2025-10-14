Наследство в Украине — как узнать, не оставили ли вам имущество

Дело двух минут — как узнать, не оставили ли вам наследство
В условиях войны многие украинцы потеряли связь с родными или вынужденно оказались за границей, поэтому вопрос наследства приобрел особое значение. Из-за разорванных контактов, смены места жительства или даже потери документов люди иногда даже не подозревают, что им оставили наследство. Именно поэтому стоит знать, как проверить наличие наследственных дел — чтобы не потерять право на имущество, которое принадлежит по закону или завещанию.
Как узнать о наследстве офлайн
В Украине, наследники, желающие узнать о наличии открытых наследственных дел, должны обратиться к ближайшему действующему нотариусу по месту своего пребывания, пояснил адвокат Валерий Луценко.
По его словам, каждый действующий украинский нотариус может предоставить наследнику информацию (Выписку) о том, где было открыто наследственное дело, каким именно нотариусом оно ведется (ФИО нотариуса, адрес офиса, официальные контактные данные).
После выяснения надлежащего места оформления наследства, при необходимости, можно сразу сделать у нотариуса заявление на принятие наследства по завещанию и по закону для дальнейшего приобщения к соответствующему наследственному делу.
Как узнать о наследстве онлайн
С недавних пор в Украине заработал новый онлайн-ресурс — "Розыск наследников", на котором нотариусы могут размещать соответствующие объявления.
По сообщению пресс-службы Нотариальной палаты Украины, цель проекта — стать единой платформой для публикации объявлений, чтобы упростить этот процесс и для нотариусов, и для людей. Ведь во время войны наследственных дел стало больше.
Чтобы найти себя или близких в списках наследников, необходимо выполнить несколько простых действий:
- Зайти на сайт "Розыск наследников".
- В поле для поиска ввести фамилию, имя и отчество лица, которое могло оставить наследство.
- Нажать кнопку "Поиск".
Далее на экране появится список объявлений, соответствующих поисковому запросу и содержащих информацию о каждом наследственном деле.
Если вы обнаружили, что можете быть наследником, нажмите "Откликнуться на объявление" и свяжитесь с нотариусом, чтобы получить дальнейшие инструкции по оформлению наследства.
