Дело двух минут — как узнать, не оставили ли вам наследство

Дата публикации 14 октября 2025 17:40
Наследство в Украине — как узнать, не оставили ли вам имущество
Женщина изучает документы. Фото: Freepik

В условиях войны многие украинцы потеряли связь с родными или вынужденно оказались за границей, поэтому вопрос наследства приобрел особое значение. Из-за разорванных контактов, смены места жительства или даже потери документов люди иногда даже не подозревают, что им оставили наследство. Именно поэтому стоит знать, как проверить наличие наследственных дел — чтобы не потерять право на имущество, которое принадлежит по закону или завещанию.

Новини.LIVE рассказывают, как быстро узнать, не оставили ли вам наследство.

Как узнать о наследстве офлайн

В Украине, наследники, желающие узнать о наличии открытых наследственных дел, должны обратиться к ближайшему действующему нотариусу по месту своего пребывания, пояснил адвокат Валерий Луценко.

По его словам, каждый действующий украинский нотариус может предоставить наследнику информацию (Выписку) о том, где было открыто наследственное дело, каким именно нотариусом оно ведется (ФИО нотариуса, адрес офиса, официальные контактные данные).

После выяснения надлежащего места оформления наследства, при необходимости, можно сразу сделать у нотариуса заявление на принятие наследства по завещанию и по закону для дальнейшего приобщения к соответствующему наследственному делу.

Как узнать о наследстве онлайн

С недавних пор в Украине заработал новый онлайн-ресурс — "Розыск наследников", на котором нотариусы могут размещать соответствующие объявления.

По сообщению пресс-службы Нотариальной палаты Украины, цель проекта — стать единой платформой для публикации объявлений, чтобы упростить этот процесс и для нотариусов, и для людей. Ведь во время войны наследственных дел стало больше.

Чтобы найти себя или близких в списках наследников, необходимо выполнить несколько простых действий:

  1. Зайти на сайт "Розыск наследников".
  2. В поле для поиска ввести фамилию, имя и отчество лица, которое могло оставить наследство.
  3. Нажать кнопку "Поиск".

Далее на экране появится список объявлений, соответствующих поисковому запросу и содержащих информацию о каждом наследственном деле.

Если вы обнаружили, что можете быть наследником, нажмите "Откликнуться на объявление" и свяжитесь с нотариусом, чтобы получить дальнейшие инструкции по оформлению наследства.

Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
