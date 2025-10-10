Оружие, деньги и драгоценности в составе наследства — как хранятся и кому передаются

Мужчина подписывает документ. Фото: Pexels

Для сохранения наследственного имущества закон предусматривает специальные меры охраны. Они направлены на защиту прав наследников, отказополучателей и кредиторов и действуют до момента принятия наследства или вступления в силу решения суда о признании его выморочным.

О том, как хранятся и кому передаются деньги, оружие и драгоценности, которые входят в состав наследства, объяснили в Министерстве юстиции в Украине.

Кто отвечает за сохранность наследства

Принятие мер по сохранению наследственного имущества осуществляет нотариус или, в сельской местности, уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. Основанием для этого может быть заявление наследников, сообщение от граждан или организаций, решение суда об объявлении лица умершим или собственная инициатива нотариуса.

В соответствии со статьей 60 Закона Украины "О нотариате", нотариус может самостоятельно обеспечивать охрану наследственного имущества или поручить это другому нотариусу или должностному лицу по месту нахождения имущества. Обо всех принятых мерах сообщается нотариус, который ведет наследственное дело.

Согласно статье 61 этого же Закона, охрана имущества заключается в составлении детальной описи вещей и передачи их на временное хранение наследникам или другим лицам, определенным законом.

Как хранятся и кому передаются отдельные категории наследственного имущества

Отдельные категории наследственного имущества имеют свой особый порядок хранения:

Оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и специальные средства самообороны (в том числе со слезоточивыми или раздражающими веществами) передаются органам внутренних дел по отдельной описи. Это предусмотрено пунктом 5 главы 9 раздела 2 Порядка совершения нотариальных действий, утвержденного приказом Министерства юстиции №296/5 от 22.02.2012. Денежные средства и ценные бумаги, принадлежавшие умершему, зачисляются на депозит нотариуса или вносятся на счет банка. Квитанция о внесении обязательно прилагается к наследственному делу. Хранение таких средств осуществляется за счет наследников. Драгоценные металлы, иностранная валюта, изделия из драгоценных камней, платежные документы в валюте сдаются в банк по отдельной описи. Перед передачей нотариус вносит эти ценности в специальную Книгу учета. Награды, ордена, медали и документы о награждении обычно остаются в семье наследодателя. Если наследники соглашаются, они могут быть переданы на временное или постоянное хранение в музей. В случае отсутствия наследников такие награды переходят в собственность государства в соответствии со статьей 18 Закона Украины "О государственных наградах". Рукописи, литературные произведения, письма, документы исторического или научного значения также вносятся в опись и передаются наследникам или специализированным учреждениям: музеям, архивам, научным институтам (если наследников нет).

Если в составе наследства есть памятники истории или культуры, нотариус обязан сообщить об этом органы охраны культурного наследия. Сберегательные книжки, залоговые и другие финансовые документы передаются наследникам, а при их отсутствии остаются на хранении у нотариуса до момента определения прав на них.

Ранее мы писали, что лица, которые планируют передать свое имущество другому человеку, обычно выбирают между завещанием, наследственным договором или договором дарения. Все эти сделки обычно удостоверяются нотариально, однако отличаются порядком перехода собственности и возможностью их отмены.

Также мы рассказывали, что в наследство может входить имущество, требующее ухода или выполнения определенных действий для сохранения его состояния — жилые дома, предприятия, земельные участки, ценные бумаги, сельскохозяйственные животные и тому подобное.