Які помилки у заповіті можуть позбавити спадкоємців права на землю

Жінка похилого віку підписує документ. Фото: Pexels

Оформлення заповіту — важливий крок для кожного власника земельної ділянки. Але навіть дрібна помилка у цьому документі може призвести до судових суперечок або втрати спадщини.

Про те, через які помилки спадкоємці можна втратити право на земельну ділянку, розповідає редакція сайту "На Пенсії".

Через які помилки у заповіті не вдасться оформити спадщину на землю

Передача земельної ділянки у спадок має свої особливості та потребує точності під час складання заповіту. Навіть незначна помилка в документі може привести до проблем при оформленні спадщини, суперечок між спадкоємцями та судів. Щоб цього не відбулось, українцям варто уникати таких помилок:

Відсутність кадастрового номера: це головний ідентифікатор землі. Без нього внести дані до реєстру або оформити спадщину неможливо. Помилки у даних заповідача: неточності у прізвищі, старі паспортні дані чи неправильний податковий номер можуть поставити під сумнів чинність заповіту. Нечіткий опис ділянки: фрази на кшталт "передаю землю сину" не достатньо. У документі обов’язково потрібно зазначити кадастровий номер, площу та адресу ділянки. Без цього нотаріус не зможе оформити спадкові права. Неправильна форма документа: заповіт, складений без нотаріального посвідчення або свідків, зазвичай не має юридичної сили. Дійсним вважається лише документ, засвідчений нотаріусом. Заповіт, що втратив актуальність: після змін у сімейному чи майновому стані (наприклад, продаж землі або поява нових спадкоємців) старий заповіт може стати недійсним або бути оскарженим у суді. Ігнорування прав інших спадкоємців: навіть якщо заповідач хоче передати землю одній людині, закон гарантує частку у спадщині неповнолітнім дітям, непрацездатним батькам та іншим особам, які мають право на обов’язкову частку.

Як уникнути проблем зі спадкуванням земельної ділянки

Щоб заповіт був чинним і не спричинив суперечок, юристи радять:

уважно перевіряти свої особисті дані;

посвідчувати документ тільки у нотаріуса;

оновлювати заповіт після важливих життєвих змін;

вказувати точні дані про ділянку (кадастровий номер, адресу, площу);

консультуватися з юристом, щоб не порушити права спадкоємців.

Грамотно складений чи оновлений заповіт — це запорука того, що земля залишиться у родині та не стане причиною судових конфліктів.

