Головна Економіка Спадщина у 2025 році — без чого не вийде отримати майно

Спадщина у 2025 році — без чого не вийде отримати майно

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 16:15
Оновлено: 16:50
Нотаріус не відкриє спадкову справу без цього документа — яка довідка обов'язкова у 2025 році
Люди на візиті у юриста. Фото: Pexels

Щоб отримати спадщину після смерті родича, потрібно звернутися до нотаріуса. Зробити це слід протягом шести місяців від дати смерті спадкодавця. За цей час потрібно подати заяву про прийняття або відмову від спадщини.

Про те, без якого документа українці не зможуть отримати спадок у 2025 році, в коментарі сайту Новини.LIVE пояснив керуючий партнер адвокатського об’єднання VIDAR Станіслав Борис.

Читайте також:

Який документ обов'язково потрібно мати спадкоємцям

За словами експерта, найважливіший документ — це свідоцтво про смерть. Без нього нотаріус не зможе розпочати оформлення спадщини. Також необхідно мати документи, що підтверджують право власності померлого на його майно. 

Якщо ці документи були втрачені, наприклад через бойові дії або пожежу, їх потрібно відновити у відповідних органах. Для оформлення спадщини зазвичай потрібні:

  • заповіт (якщо був складений);
  • оригінал свідоцтва про смерть;
  • технічний паспорт на нерухомість (якщо є);
  • паспорт та ідентифікаційний код спадкоємця;
  • довідка про місце останньої реєстрації померлого;
  • витяг із Державного реєстру речових прав на нерухомість;
  • документи, що підтверджують право власності (договір купівлі-продажу, дарування, свідоцтво про власність тощо);
  • документи, що підтверджують родинні зв’язки (свідоцтво про народження, шлюб тощо).

Як уникнути проблем з оформленням спадщини

Адвокат радить заздалегідь перевірити всі документи, щоб уникнути проблем у майбутньому.

"У будь-якому випадку потрібно, щоб усі документи на право власності були у порядку. Треба за цим слідкувати, щоб потім не виникло неприємних нюансів", — наголосив Станіслав Борис.

Юрист також зауважив, що коли до складу спадщини входить земельна ділянка, зареєстрована за старим державним актом (2002–2008 років), але її даних немає у Держреєстрі, можуть виникнути труднощі. У такій ситуації доведеться звертатися до суду. Однак, за словами експерта, суди зазвичай ухвалюють рішення на користь спадкоємців.

Раніше ми писали, що спадщина — це перехід майна, прав і обов’язків від померлої особи до її спадкоємців. Отримати її можна за заповітом або згідно із законом.

Також ми розповідали, що після втрати рідної людини важливо не зволікати з юридичними формальностями. Несвоєчасне оформлення спадщини може призвести до суперечок, зайвих витрат чи навіть втрати права на неї.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
