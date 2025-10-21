Видео
Наследство в 2025 году — без чего не выйдет получить имущество

Дата публикации 21 октября 2025 16:15
обновлено: 16:50
Нотариус не откроет наследственное дело без этого документа — какая справка обязательна в 2025 году
Люди на визите у юриста. Фото: Pexels

Чтобы получить наследство после смерти родственника, нужно обратиться к нотариусу. Сделать это следует в течение шести месяцев от даты смерти наследодателя. За это время нужно подать заявление о принятии или отказе от наследства.

О том, без какого документа украинцы не смогут получить наследство в 2025 году, в комментарии сайту Новини.LIVE объяснил управляющий партнер адвокатского объединения VIDAR Станислав Борис.

Читайте также:

Какой документ обязательно нужно иметь наследникам

По словам эксперта, самый важный документ — это свидетельство о смерти. Без него нотариус не сможет приступить к оформлению наследства. Также необходимо иметь документы, подтверждающие право собственности умершего на его имущество.

Если эти документы были утрачены, например из-за боевых действий или пожара, их нужно восстановить в соответствующих органах. Для оформления наследства обычно требуются:

  • завещание (если было составлено);
  • оригинал свидетельства о смерти;
  • технический паспорт на недвижимость (если есть);
  • паспорт и идентификационный код наследника;
  • справка о месте последней регистрации умершего;
  • выписка из Государственного реестра вещных прав на недвижимость;
  • документы, подтверждающие право собственности (договор купли-продажи, дарения, свидетельство о собственности и т.д.);
  • документы, подтверждающие родственные связи (свидетельство о рождении, браке и т.д.).

Как избежать проблем с оформлением наследства

Адвокат советует заранее проверить все документы, чтобы избежать проблем в будущем.

"В любом случае, нужно, чтобы все документы на право собственности были в порядке. Надо за этим следить, чтобы потом не возникло неприятных нюансов", — отметил Станислав Борис.

Юрист также отметил, что когда в состав наследства входит земельный участок, зарегистрированный по старому государственному акту (2002-2008 годов), но его данных нет в Госреестре, могут возникнуть трудности. В такой ситуации придется обращаться в суд. Однако, по словам эксперта, суды обычно принимают решения в пользу наследников.

Ранее мы писали, что наследство — это переход имущества, прав и обязанностей от умершего лица к его наследникам. Получить его можно по завещанию или по закону.

Также мы рассказывали, что после потери родного человека важно не затягивать с юридическими формальностями. Несвоевременное оформление наследства может привести к спорам, лишним расходам или даже потере права на него.

документы нотариус наследство имущество завещание
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
